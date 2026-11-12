Allanaron una vivienda por una tentativa de homicidio y detuvieron a una mujer

En el marco de una investigación por una tentativa de homicidio, la policía de Concepción del Uruguay allanó una vivienda donde secuestró elementos denunciados como robados en otra causa y detuvo a una mujer de 38 años. El procedimiento estuvo a cargo de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental.

El operativo se concretó alrededor de las 18 del miércooles en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Don Bosco y Juan Marco, en cumplimiento de una orden judicial y con intervención de la Fiscalía correspondiente.

La medida se desarrolló en el marco de una investigación por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. Sin embargo, durante la requisa los efectivos no encontraron elementos de interés directamente relacionados con ese expediente.

Durante la inspección de la vivienda, los investigadores localizaron una bicicleta marca Daewoo y una motoguadaña Lusqtoff, que estaban vinculadas a otra investigación policial.

Según se informó, ambos elementos habían sido denunciados como sustraídos en una causa iniciada el pasado 9 de noviembre.

Detuvieron a una mujer de 38 años

En el marco del procedimiento, la Policía detuvo a una mujer de 38 años, quien fue trasladada a dependencias policiales.

La detenida fue sometida al examen médico correspondiente y posteriormente identificada, antes de quedar alojada a disposición de la autoridad judicial interviniente. No se precisó su presunta participación en los hechos investigados.

Asimismo, personal de Policía Científica intervino en el domicilio y realizó tareas de relevamiento fotográfico y pruebas de dermotest, como parte de las diligencias ordenadas.