El Papa León llegó a Perú e inicia su visita de cinco días a su segunda patria

El Papa León XIV arribó en horas de la tarde del miércoles a Perú, para concretar la última etapa de su gira apostólica por Sudamérica que se inició el 6 de noviembre en Uruguay y continuó en Argentina.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, acompañada por miembros de su Gobierno, recibió al jefe de la Iglesia católica al pie del avión que lo transportó desde Buenos Aires en la Base Aérea de El Callao.

El Papa nacido en 1955 en Chicago, Estados Unidos, como Robert Francis Prevost, ejerció más de 20 años en Perú como misionero agustino y obispo de Chiclayo antes de ser elegido sumo pontífice de la Iglesia católica. En 2015, adoptó la nacionalidad peruana.

El primer saludo de bienvenida

El Santo Padre recibió su primer saludo desde la torre de control al aterrizar en la Base Aérea del Callao con estas palabras:

"Hoy, Perú se levanta para darle la bienvenida y decirle con alegría, tal y como reza el Salmo 118: «Bendito el que viene en nombre del Señor». Los peruanos esperan con gran expectación lo que Dios va a obrar a través de ella, las palabras que podrán llegar al corazón de tantos y el mensaje que nos ayudará a volver a dirigir nuestra mirada hacia Jesús. Que su visita fortalezca nuestra fe y nos anime a vivir un poco más como Jesús. Bienvenido a casa".

Tras el protocolo militar al pie del avión, el Sucesor de Pedro participó en la acogida oficial de la jefe de Estado en la sala VIP de la base aérea, para inmediatamente después, trasladarse al Palacio de Gobierno, para la reunión privada con la presidenta Fujimori. El recorrido desde el Callao hasta Lima, estuvo repleto de peruanos, casi 3 millones, con manos alzadas y coros de vivas, banderas del Vaticano y de Perú entrelazadas y tanta emoción.

En el Palacio de Gobierno, también conocido como Casa Pizarro, el Pontífice fue acogido en la entrada por la mandataria y, a continuación, el Jefe de Protocolo y el Jefe de la Casa Militar invitaron al Santo Padre a recorrer la alfombra roja para recibir el saludo del comandante de la guardia, los honores a la bandera y los honores militares. Conmovedor en momento en el que un coro de niños y jóvenes interpretaron el Himno Nacional de Perú, también cantado por el Pontífice.

Finalmente, el Santo Padre y la Presidenta de la República entraron al atrio principal del Palacio para la presentación de sus respectivas delegaciones y el encuentro privado. Hacia las 20: hora local, ambos se trasladaron al Gran Teatro Nacional donde tiene lugar el Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, último acto de la jornada, antes de su llegada a la sede de la Nunciatura Apostólica de Lima, donde el Santo Padre se alojará en su estancia peruana.

La agenda del Papa en Perú

La agenda de León XIV, a partir del jueves 12 de noviembre, comienza en Lima con el encuentro con los Obispos en el Palacio Arzobispal. Luego, en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, celebrará la Hora Intermedia con los miembros del cuerpo eclesial de Perú, tras la cual se dirigirá a la Plaza de Armas o Plaza Mayor, para el Encuentro con los miembros de la sociedad civil sobre los Desafíos y esperanzas para el futuro del pueblo peruano. La jornada limeña concluirá con la Vigilia de oración con los Jóvenes y Universitarios en el Estadio Nacional de Lima.

El 13 de noviembre, el Pontífice regresará a la diócesis de Chiclayo, donde en su día ejerció su ministerio pastoral y donde aún se le recuerda con cariño como el «padre Roberto». Allí celebrará una misa en las Pampas de Pimentel, visitará la capilla de San Óscar Romero y se reunirá con el clero y la comunidad universitaria.

Al día siguiente, 14 de noviembre, en Chiclayo, tendrá lugar la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral; tras este acto, el Papa se trasladará en helicóptero al distrito rural de Santa Cruz de Succhabamba para presidir otra celebración eucarística. El 15 de noviembre, el Pontífice se dirigirá a Cuzco, en medio de los sitios arqueológicos andinos, para luego continuar hacia la Amazonía peruana —concretamente a Pucallpa—, donde se encontrará con misioneros y poblaciones indígenas a orillas del río Ucayali y celebrará la Santa Misa.

Mientras que la última jornada en Perú, el 16 de noviembre, estará dedicada al distrito popular del Callao; incluirá una visita a un hogar de ancianos gestionado por la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y concluirá con una misa en la base aérea de Las Palmas. Nuevamente en Lim, el Pontífice partirá rumbo a Roma.

De Prevost a León, una historia peruana

Perú es el país donde Robert Francis Prevost vivió durante muchos años como misionero agustino y donde ejerció su ministerio episcopal en la Diócesis de Chiclayo. Es en esta nación, esa tierra que lo acogió con cariño y de la que es ciudadano, donde concluye su primer Viaje Apostólico a América Latina.

Tenía solo 30 años cuando el padre Prevost recibe, de la Orden de San Agustín, la misión de ir a Perú. En 1985, viaja a Chulucanas, en Piura, para trabajar como misionero, por dos años. Vuelve en 1988, a la sede de los agustinos en Trujillo. Doce años después, en 2001, es elegido Prior General de la Orden de San Agustín en Roma. Y no es sino hasta el 2014, cuando el Papa Francisco lo nombra obispo de Chiclayo, cuando empieza su misión de pastor, una ordenación que se lleva a cabo en la Catedral de Santa María de Chiclayo. Un año después, con la nacionalidad peruana en mano, inicia esa relación de compromiso y afecto que, acompañada de iniciativas, proyectos y cercanía, le hicieron ganar, en cinco años, el corazón de los chiclayanos.

Por eso, el 8 de mayo de 2025, cuando Robert Prevost se convierte en el 267.º Sucesor de Pedro y toma el nombre de León XIV, en sus primeras palabras, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro saluda a la nación peruana: “Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos y, en modo particular, a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto, para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo”.