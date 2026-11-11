Atlético Paraná ya tiene día, horario y árbitro para la revancha ante Juventud Unida

Atlético Paraná visitará este domingo a Juventud Unida de Gualeguaychú, desde las 20, por la revancha de las semifinales de la Región Litoral Sur. Tras el empate sin goles en la ida, ambos equipos buscarán la clasificación a la final y una plaza para el nuevo torneo de 2027.
Atlético Paraná y Juventud Unida de Gualeguaychú ya tienen confirmados el día, horario y árbitros para la revancha de las semifinales de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur. El encuentro se disputará este domingo 15 de noviembre, desde las 20, en el estadio La Vía, donde se definirá cuál de los dos representantes entrerrianos avanzará a la final regional.
La serie quedó completamente abierta después del empate 0-0 registrado en el partido de ida. Por ese motivo, ambos conjuntos llegarán a la revancha sin diferencias en el marcador global y con la necesidad de conseguir un resultado favorable para continuar en competencia.
El enfrentamiento tendrá un incentivo adicional, ya que el ganador también asegurará una plaza para el nuevo Torneo Argentino del Interior, cuya primera edición está prevista para 2027. Esta competencia ocupará el cuarto escalón del fútbol argentino, una posición que anteriormente correspondía al desaparecido Torneo Federal B.
Quién será el árbitro de Juventud Unida y Atlético Paraná
Para el encuentro decisivo, el Consejo Federal designó un equipo arbitral procedente de Alcorta, localidad santafesina perteneciente a la Liga Deportiva del Sur.
Facundo Fogliatti será el árbitro principal, mientras que Raúl Méndez y Leandro Fogliatti se desempeñarán como asistentes. Emiliano Maldonado completará la designación como cuarto árbitro.
Con las autoridades confirmadas, el Decano paranaense afrontará un compromiso determinante como visitante. Juventud Unida, por su parte, buscará aprovechar la localía para quedarse con el pasaje a la siguiente instancia, publicó El Día.
La otra semifinal de la Región Litoral Sur
La segunda llave también se resolverá este domingo, desde las 20, cuando Ben Hur de Rafaela reciba a Colón de San Justo en territorio santafesino.
Colón llegará con una ventaja importante después de imponerse por 2-0 en el encuentro de ida. Ben Hur necesitará revertir esa diferencia para mantener sus posibilidades de clasificación.
El árbitro principal de este partido será Leandro Domínguez, de Oncativo, Córdoba. El vencedor de esta serie se enfrentará en la final regional con el ganador del cruce entre Atlético Paraná y Juventud Unida.