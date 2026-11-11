Feriado de noviembre 2026: cuándo será el próximo fin de semana largo de tres días

Después de los feriados por la visita del papa León XIV, Argentina tendrá otro fin de semana largo en noviembre de 2026. La fecha corresponde al Día de la Soberanía Nacional y permitirá disfrutar de tres jornadas consecutivas de descanso.
El próximo fin de semana largo de noviembre de 2026 estará vinculado con la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, una fecha que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845. Según el calendario de feriados nacionales, el descanso se extenderá desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre, debido al traslado de la jornada conmemorativa.
Después de los feriados establecidos por la visita del papa León XIV a la Argentina, el calendario contempla una nueva oportunidad de descanso para numerosos trabajadores y estudiantes. El feriado nacional se trasladará al lunes 23, por lo que quienes habitualmente no trabajan los fines de semana podrán disponer de tres días consecutivos.
La modificación responde a las disposiciones de la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y establece las condiciones para trasladar determinadas conmemoraciones. En este caso, el Día de la Soberanía Nacional se recuerda originalmente el 20 de noviembre, pero su celebración se trasladará al lunes siguiente.
Cuándo será el próximo fin de semana largo de noviembre
El descanso estará conformado por tres jornadas consecutivas:
Sábado 21 de noviembre: descanso habitual para quienes no trabajan los sábados.
Domingo 22 de noviembre: jornada de descanso semanal.
Lunes 23 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.
La fecha permitirá organizar viajes, actividades recreativas o encuentros familiares durante el último tramo del mes. Sin embargo, la posibilidad de contar con las tres jornadas dependerá del régimen laboral de cada trabajador.
El lunes 23 tendrá carácter de feriado nacional y no de día no laborable, una distinción importante para determinar las condiciones de prestación de servicios y la liquidación salarial de quienes deban trabajar.
Por qué se traslada el Día de la Soberanía Nacional
La Ley 27.399 establece un régimen de traslado para determinadas fechas del calendario oficial. Su artículo 6 dispone que los feriados trasladables que coincidan con martes o miércoles se celebren el lunes anterior, mientras que aquellos que caigan jueves o viernes se trasladen al lunes siguiente, detalló La Nación.
En 2026, el 20 de noviembre coincidirá con un viernes. Por ese motivo, la conmemoración se trasladará al lunes 23, generando un fin de semana largo de tres días.
La disposición busca ordenar el calendario de descansos nacionales y favorecer la actividad turística mediante la concentración de determinadas fechas conmemorativas.
Qué se recuerda en el Día de la Soberanía Nacional
Cada 20 de noviembre se conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron el avance de una escuadra anglo-francesa sobre el río Paraná, cerca de la actual ciudad bonaerense de San Pedro.
En aquel contexto, Francia e Inglaterra buscaban garantizar la libre navegación de los ríos interiores para desarrollar actividades comerciales y establecer vínculos con provincias enfrentadas políticamente con Juan Manuel de Rosas, quien estaba a cargo de las relaciones exteriores de la Confederación.
La defensa argentina instaló tres grandes cadenas que atravesaban el río, sostenidas por embarcaciones, con el objetivo de impedir el paso de la flota extranjera. El enfrentamiento se extendió durante varias horas y terminó con el avance de los buques europeos, aunque la resistencia argentina se convirtió en un símbolo de la defensa de la soberanía nacional.