Detuvieron a dos hombres por el robo de combustible de un camión municipal

Dos hombres de 33 y 43 años fueron detenidos durante un operativo realizado sobre la Autovía Artigas, en el departamento Uruguay. La Policía secuestró seis bidones, una manguera, teléfonos celulares y una camioneta. Investigan la sustracción de gasoil a la Municipalidad de Herrera.
Dos hombres fueron detenidos por el presunto robo de combustible en perjuicio de la Municipalidad de Herrera, luego de un procedimiento policial realizado durante la tarde de este miércoles sobre el kilómetro 134 de la Autovía Artigas, en el departamento Uruguay. Durante el operativo, los efectivos encontraron tres bidones con gasoil y otros elementos que habrían sido utilizados para extraer combustible de un camión perteneciente a la comuna.
La intervención fue el resultado de una investigación desarrollada por personal de la Jefatura Departamental Uruguay ante sospechas de maniobras de sustracción de combustible municipal. El procedimiento se concretó bajo las directivas de la Fiscalía N° 3, a cargo de María Becker, y con autorización del Juzgado de Garantías N° 1, encabezado por Alejandrina Herrero.
En el lugar, los uniformados notificaron la orden judicial a dos hombres de 33 y 43 años, domiciliados en Herrera y en la zona de Arroyo Molino, respectivamente. Ambos quedaron vinculados a la investigación y fueron detenidos durante el desarrollo del operativo.
Encontraron bidones con gasoil y una manguera
Durante la inspección, los policías revisaron una camioneta Chevrolet S10 y un camión perteneciente a la Municipalidad de Herrera. En la caja del primer vehículo encontraron tres bidones de 20 litros cargados con gasoil, que fueron secuestrados como parte de las actuaciones judiciales.
Posteriormente, los efectivos inspeccionaron una caja de herramientas del camión municipal, donde hallaron otros tres recipientes vacíos de similar capacidad y una manguera de aproximadamente cinco metros de longitud.
Los investigadores sospechan que estos elementos podrían haber sido utilizados para extraer combustible del vehículo oficial. En total, se incautaron seis bidones, tres de ellos con gasoil, además de la manguera y otros objetos considerados de interés para la causa.
Secuestraron una camioneta y teléfonos celulares
Como parte del procedimiento, la Policía también secuestró los teléfonos celulares particulares de los dos hombres investigados. Los dispositivos quedaron a disposición de la Justicia para las medidas que eventualmente disponga la Fiscalía.
En el operativo intervino personal de la División Policía Científica, que realizó las actuaciones correspondientes para documentar los elementos encontrados y preservar las pruebas.
La camioneta Chevrolet S10 quedó secuestrada, mientras que el camión municipal fue restituido a la Municipalidad de Herrera en carácter de depositaria, conforme a lo dispuesto durante el procedimiento.
Los dos sospechosos quedaron detenidos
Tras el hallazgo de los elementos, la Policía procedió a la detención de ambos hombres por el presunto delito de hurto en flagrancia.
Los sospechosos fueron trasladados a la Alcaidía de Comisaría Primera, donde quedaron alojados a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.
La investigación continuará bajo la órbita de la Fiscalía N° 3, que deberá determinar las circunstancias de la presunta sustracción, la responsabilidad de los involucrados y si existieron otras maniobras similares en perjuicio del municipio.