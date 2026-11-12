El INDEC difunde este jueves el dato oficial de la inflación de octubre

El INDEC publica este jueves la inflación de octubre

Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer la inflación de octubre de 2026 con la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El informe oficial será difundido a las 16 y las estimaciones privadas anticiparon una variación de entre el 1,8% y el 2,1%.

El dato será clave para determinar si los precios mantuvieron el ritmo de incremento de los últimos meses o si lograron ubicarse nuevamente por debajo del 2%, uno de los objetivos del Gobierno nacional en materia económica.

Durante 2026, la inflación mostró una desaceleración desde abril, aunque a partir de julio registró movimientos alternados de aceleración y moderación. En septiembre, el índice nacional había alcanzado el 1,9%.

Inflación de octubre: qué estimaron las consultoras privadas

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de las proyecciones de especialistas privados, estimó que la inflación de octubre habría sido del 1,8%. Además, anticipó que la variación interanual podría alcanzar el 30,4% hacia diciembre.

Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso calculó un incremento mensual del 1,8%. De confirmarse esa estimación, la inflación acumulada durante los primeros diez meses del año llegaría al 25,9%, mientras que la variación interanual se ubicaría en el 32,7%.

La consultora Equilibra también proyectó un IPC del 1,8%, lo que representaría una desaceleración de 0,1 puntos porcentuales respecto de septiembre. Asimismo, estimó que la inflación núcleo descendería al 1,6%.

Alimentos, verduras y transporte impulsaron los precios

En su análisis, Equilibra señaló que los productos estacionales habrían registrado un incremento del 2,7%, impulsados principalmente por las verduras, cuyos precios aumentaron un 5,4%.

En tanto, los precios regulados habrían avanzado un 1,8%, con una suba del 3,3% en el transporte público.

Por su parte, C&T Asesores Económicos calculó una inflación del 1,9% para octubre. La firma explicó que el resultado estuvo influido por los productos estacionales, que registraron aumentos superiores al promedio general. La inflación núcleo, según su medición, se redujo al 1,8%.

Otras consultoras previeron una inflación superior al 2%

La consultora Analytica estimó que la inflación nacional de octubre habría alcanzado el 2%, lo que representaría una leve aceleración frente al 1,9% registrado en septiembre.

Según su relevamiento, alimentos y bebidas fueron los principales rubros que presionaron sobre el índice general, una situación que impactó directamente en los gastos cotidianos de los hogares.

Por otro lado, EcoGo presentó la proyección más elevada entre las consultoras relevadas, con un incremento mensual del 2,1%.

La firma explicó que esa aceleración estuvo relacionada con el comportamiento de los precios regulados, que aumentaron un 3,1%, y los productos estacionales, que registraron una suba del 3,7%.

La inflación en Buenos Aires anticipó una suba del 1,9%

Como referencia previa a la publicación del indicador nacional, el índice de precios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una inflación del 1,9% durante octubre.

El resultado representó una aceleración de 0,1 puntos porcentuales respecto de septiembre, cuando había alcanzado el 1,8%, y marcó el segundo mes consecutivo de incrementos en el ritmo inflacionario porteño.

Sin embargo, las diferencias metodológicas y de ponderación entre el índice de la Ciudad y el nacional impiden trasladar directamente ese resultado a todo el país.

Cómo evolucionó la inflación durante 2026

Según los datos oficiales publicados hasta septiembre, la evolución mensual del IPC fue la siguiente:

Enero: 2,9%.

Febrero: 2,9%.

Marzo: 3,4%.

Abril: 2,6%.

Mayo: 2,1%.

Junio: 1,9%.

Julio: 2,1%.

Agosto: 1,7%.

Septiembre: 1,9%.

El registro de marzo, con un 3,4%, fue el más elevado de los primeros nueve meses del año, mientras que agosto presentó la menor variación, con un 1,7%.

La publicación del INDEC permitirá conocer si octubre consolidó una nueva desaceleración o si la inflación continuó cerca del 2%, como anticiparon las principales consultoras económicas, indica Noticias Argentinas.