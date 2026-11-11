León XIV le entregó una Rosa de Oro a la Virgen de Luján durante su última misa en Argentina

El papa León XIV entregó una Rosa de Oro a la Virgen de Luján durante su última misa en Argentina, celebrada este miércoles ante más de 3,5 millones de fieles. La ofrenda se realizó en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde el Pontífice encabezó una multitudinaria ceremonia que marcó su despedida del país.

Antes de abandonar el altar, León XIV depositó la distinción religiosa ante la imagen de la Virgen, en un gesto que representó su devoción y el reconocimiento de la Iglesia católica a uno de los santuarios más importantes de Argentina.

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La entrega tuvo además un significado histórico: es la segunda Rosa de Oro que recibe la Virgen de Luján. La primera había sido otorgada por Juan Pablo II en 1982, durante su visita al país en plena Guerra de Malvinas.

Una ofrenda especial durante la despedida del Papa

La ceremonia en Luján fue uno de los momentos centrales de la visita de León XIV a Argentina. Millones de personas se congregaron para participar de la celebración religiosa y acompañar al Pontífice en su última jornada en el país.

En ese marco, la entrega de la Rosa de Oro constituyó un reconocimiento especial a la Virgen de Luján, patrona de Argentina y símbolo de profunda devoción para los fieles católicos.

Con este gesto, León XIV retomó una tradición de siglos de historia dentro de la Iglesia y renovó el vínculo espiritual entre el Vaticano y el santuario mariano argentino.

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El antecedente de Juan Pablo II en 1982

La primera Rosa de Oro que recibió la Virgen de Luján fue entregada por Juan Pablo II durante su histórica visita a Argentina en junio de 1982, cuando el país atravesaba la Guerra de Malvinas.

En aquella oportunidad, el Pontífice también acudió al santuario para expresar su cercanía con los argentinos en un contexto especialmente difícil. La insignia quedó como testimonio de aquella visita.

Más de cuatro décadas después, León XIV volvió a distinguir a la Virgen de Luján con una ofrenda de las mismas características, sumando un nuevo capítulo a la historia religiosa del santuario.

Qué representa la Rosa de Oro que dejó León XIV

La Rosa de Oro es una de las distinciones honoríficas más importantes que puede entregar un Papa. Consiste en una pieza ornamental elaborada en oro que simboliza bendición, veneración y reconocimiento.

Su tradición se remonta a la Edad Media y, a lo largo de los siglos, fue concedida a iglesias, monasterios, santuarios y personalidades destacadas por su compromiso con la fe.

En el caso de la Virgen de Luján, la ofrenda de León XIV representa una expresión de amor y devoción mariana. Su entrega quedó como uno de los gestos más significativos de la multitudinaria despedida del Pontífice en Argentina.