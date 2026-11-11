El Papa León XIV viaja a Perú tras la misa en Luján: cómo será su agenda

Tras celebrar una misa multitudinaria frente a la Basílica de Luján, el Papa León XIV se despide este miércoles 11 de noviembre de la Argentina y pone rumbo a Perú, el último destino de su gira por Sudamérica. El Ministerio de Seguridad bonaerense estimó que había 3,5 millones de personas al comienzo de la ceremonia.

La despedida oficial está prevista para las 13.30 en el aeropuerto de Ezeiza, con partida a las 14, hora argentina. El avión tiene programado aterrizar a las 17.30 en la Base Aérea del Callao, hora peruana, dos horas menos que en la Argentina.

La visita apostólica se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre. El recorrido combinará encuentros con autoridades y obispos, celebraciones en distintas regiones y una reunión con representantes de los pueblos amazónicos.

Miércoles 11 y jueves 12: recepción oficial y vigilia en Lima

Según el itinerario de la Santa Sede, el Papa León XIV será recibido a las 18.15 en el Palacio de Gobierno y se reunirá con el presidente de Perú a las 18.45. A las 19.45 pronunciará un discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. Desde la llegada al Callao, los horarios corresponden a Perú.

El jueves comenzará a las 9.30 con una reunión con los obispos peruanos en la capilla del Palacio Arzobispal. A las 10.20 participará de la Hora Media en la Catedral y, a las 11.30, encabezará un encuentro en la plaza sobre los desafíos y las expectativas para el futuro del país.

Por la tarde, la actividad se trasladará al Estadio Monumental de Lima. Allí, el pontífice encabezará a las 18 una vigilia de oración con jóvenes y universitarios.

Viernes 13 y sábado 14: Chiclayo, Pimentel y Santa Cruz

El viernes, el Papa León XIV saldrá de Lima a las 7.40 y llegará a Chiclayo a las 9.10. A las 10.30 celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel.

Por la tarde visitará la capilla San Óscar Romero. La jornada incluirá encuentros con obispos, sacerdotes, integrantes de comunidades religiosas y representantes del ámbito universitario.

El sábado, a las 8, encabezará el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo. Después viajará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba, donde celebrará una misa a las 11, y regresará para participar de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

Domingo 15 y lunes 16: Cusco, Amazonía y regreso a Roma

El domingo, el pontífice llegará a Cusco a las 10 y se encontrará con fieles y representantes de la piedad popular a las 10.30 en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. A las 11.45 rezará el Ángelus en la plaza de la Catedral.

La agenda seguirá en Pucallpa, adonde llegará a las 14.30. A las 15 se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos y a las 16.45 celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, antes de regresar a Lima por la noche.

El lunes, el Papa León XIV visitará a las 8.30 la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y celebrará a las 10.30 su última misa de la gira, en la Base Aérea Las Palmas. La ceremonia de despedida será a las 13.15 en el Callao y el avión partirá hacia Roma a las 13.45.