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Policiales Siniestro vial en el departamento Colón

Choque entre un auto y una moto en Ruta 14: joven sufrió graves fracturas en San José

Un choque entre un automóvil y una motocicleta ocurrió este miércoles en San José, sobre la colectora de la Ruta Nacional 14. Un motociclista de 21 años sufrió fracturas de tibia y peroné y fue trasladado al Hospital San Benjamín.

11 de Noviembre de 2026
Choque en Ruta 14: un motociclista sufrió graves fracturas.
Choque en Ruta 14: un motociclista sufrió graves fracturas. Foto: (PER).

Un choque entre un automóvil y una motocicleta ocurrió este miércoles en San José, sobre la colectora de la Ruta Nacional 14. Un motociclista de 21 años sufrió fracturas de tibia y peroné y fue trasladado al Hospital San Benjamín.

Un choque entre un auto y una moto en Ruta 14 dejó como saldo un joven de 21 años con lesiones graves durante la tarde de este miércoles. El siniestro vial ocurrió sobre la colectora oeste de la autovía, a la altura del kilómetro 154, en la localidad de San José, departamento Colón.

 

Según informaron fuentes policiales, el accidente involucró a un automóvil Renault 12, conducido por un hombre de 39 años, que circulaba de sur a norte acompañado por otras dos personas, y una motocicleta IKA de 150 centímetros cúbicos.

 

El rodado menor era conducido por un joven de 21 años, quien salía de un establecimiento ubicado en la zona y se desplazaba en dirección oeste-este cuando, por circunstancias que todavía se investigaban, se produjo la colisión.

 

El motociclista sufrió fracturas graves

 

Como consecuencia del impacto, el motociclista debió ser trasladado al Hospital San Benjamín, donde los profesionales médicos constataron que presentaba una fractura completa de tibia derecha y una fractura incompleta de peroné.

 

Las lesiones fueron calificadas como graves, mientras que no se informaron heridas en los ocupantes del automóvil involucrado.

 

Personal policial intervino en el lugar y continuó con las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del siniestro y establecer las circunstancias que provocaron el choque.

Temas:

San José Ruta Nacional 14 Choque siniestro vial
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