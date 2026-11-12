La pobreza subió al 32,6% y ya afecta a casi 10 millones de argentinos

La pobreza en Argentina alcanzó al 32,6% de la población urbana durante el semestre comprendido entre abril y septiembre de 2026, según un informe de la Universidad Torcuato Di Tella al que accedió Clarín. La cifra representa un incremento de 3,2 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025, cuando el indicador se ubicó en 29,4%.

De acuerdo con el relevamiento privado, elaborado por el economista Martín González Rozada, unos 9,8 millones de argentinos viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica total. Esto equivale aproximadamente a una de cada tres personas de la población urbana considerada.

El informe atribuyó el aumento de la pobreza al deterioro de los ingresos familiares frente al costo de vida. Los incrementos en servicios, tarifas y otros gastos esenciales superaron la evolución de los recursos de los hogares, en un contexto de crecimiento del trabajo informal.

La canasta básica aumentó más que los ingresos

Según el estudio, la canasta básica total (CBT) registró un valor promedio de $501.764 por adulto equivalente durante el semestre abril-septiembre. Este indicador incluye alimentos, transporte, vestimenta, salud, vivienda y otros bienes y servicios necesarios para cubrir las necesidades esenciales.

El costo de esa canasta aumentó un 36,1% interanual, mientras que los ingresos totales familiares crecieron un 27,2%. La diferencia de 8,9 puntos porcentuales explicó el deterioro del poder adquisitivo y el incremento de la pobreza.

En consecuencia, una mayor proporción de hogares quedó por debajo del umbral de ingresos necesario para cubrir sus gastos básicos, pese a la desaceleración inflacionaria registrada respecto de los primeros meses de 2024.

La indigencia alcanzó al 7,1% de la población

El relevamiento también estimó que la indigencia se ubicó en el 7,1%, apenas por encima del 7% registrado durante el mismo semestre de 2025. Esto significa que aproximadamente siete de cada 100 personas viven en hogares sin ingresos suficientes para adquirir los alimentos esenciales.

La canasta básica alimentaria (CBA), utilizada para determinar la línea de indigencia, aumentó un 37% interanual. En comparación, los ingresos de los hogares de menores recursos crecieron un 35,2%.

La diferencia de 1,8 puntos porcentuales entre ambas variaciones explicó por qué la indigencia registró un aumento menor que la pobreza durante el período analizado.

Por qué volvió a crecer la pobreza

El informe recordó que la pobreza había comenzado a disminuir después del fuerte incremento registrado a principios de 2024, cuando la devaluación y la aceleración de los precios redujeron el poder adquisitivo de los hogares.

A partir de febrero de ese año, la desaceleración inflacionaria permitió reducir la diferencia entre los aumentos de las canastas básicas y los ingresos. Entre los períodos marzo-agosto de 2024 y abril-agosto de 2025, los recursos familiares crecieron por encima del costo de las canastas, lo que favoreció una reducción de la pobreza y la indigencia.

Sin embargo, la tendencia comenzó a revertirse en el semestre agosto de 2025-enero de 2026, cuando los gastos esenciales volvieron a aumentar por encima de los ingresos. Esa dinámica continuó hasta el período abril-septiembre de 2026, según la estimación de la Universidad Torcuato Di Tella.

Qué muestran los últimos datos del INDEC

Los resultados del estudio privado se sumaron a los indicadores difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que también reflejaron un deterioro de las condiciones económicas de los hogares.

Según el organismo oficial, la pobreza alcanzó al 32,3% durante el primer semestre de 2026, mientras que la indigencia se ubicó en el 7,5%. Estos valores representaron aumentos interanuales de 4,1 y 1,2 puntos porcentuales, respectivamente.

En el segundo trimestre de 2026, la pobreza llegó al 34,4%, frente al 31,4% del mismo período del año anterior y al 30% del trimestre previo.

Por su parte, la indigencia alcanzó el 8% entre abril y junio, por encima del 6,9% registrado un año antes y del 7% correspondiente al primer trimestre.

Los datos mostraron que la recuperación de los ingresos perdió terreno frente al aumento del costo de vida, lo que volvió a elevar la proporción de argentinos que no pueden cubrir sus necesidades básicas.