Anticipan temperaturas superiores a 40 grados y tormentas con posible granizo: qué pasará en Entre Ríos

En los próximos días, las condiciones meteorológicas en distintas regiones de Argentina estarán marcados por temperaturas superiores a 40 grados y tormentas con posible caída de granizo. Mientras el norte del país enfrentará jornadas de calor intenso, un sistema frontal provocará inestabilidad en la Patagonia y avanzará hacia el centro del territorio durante el fin de semana.

Según el análisis del meteorólogo Enzo Campetella, de Meteored, las temperaturas más elevadas se concentrarán entre este jueves 12 y el viernes 13 de noviembre en el Noroeste Argentino (NOA), donde algunas localidades podrían superar los 40 °C. En paralelo, se prevén tormentas fuertes en Río Negro y Chubut, con posibilidad de granizo.

En Entre Ríos, el panorama será diferente. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Paraná tendrá una jornada calurosa este jueves, con una máxima de 33 grados, mientras que el viernes la temperatura alcanzará los 34 grados. Para el sábado se anticipa un descenso térmico y la probabilidad de lluvias y tormentas.

Para Diamante, Villaguay, La Paz, Nogoyá, Victoria y Gualeguay, se esperan máximas de 33 grados este jueves y 34 grados el viernes. Para el sábado se anticipan lluvias y tormentas aisladas, con temperaturas que descenderán hasta los 29 grados. El lunes podrían regresar las precipitaciones.

En Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, el panorama será similar, con máximas de 33 y 34 grados entre jueves y viernes. El sábado aumentará la probabilidad de lluvias hacia la tarde y noche, mientras que el domingo se mantendrían temperaturas cercanas a los 29 grados.

Por su parte, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Tala e Islas del Ibicuy tendrán registros más moderados, con máximas de 30 grados el jueves y 31 el viernes. El sábado se esperan 29 grados, mientras que el domingo la máxima descenderá a 26 grados. Para el lunes se prevén posibles lluvias aisladas.

Cómo estará el tiempo en Paraná durante los próximos días

El pronóstico del SMN para la capital entrerriana anticipa una seguidilla de jornadas con temperaturas elevadas, seguida de un cambio en las condiciones meteorológicas durante el fin de semana.

Este jueves 12 de noviembre, Paraná tendrá una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 33 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche aumentará la nubosidad. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0% y 10%.

Para el viernes 13 se espera la jornada más calurosa de la semana, con una mínima de 21 grados y una máxima de 34 grados. El cielo permanecerá mayormente nublado, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

El sábado 14 llegará un cambio en las condiciones, con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 29 grados. El SMN prevé una probabilidad de lluvias y tormentas de entre el 10% y el 40%, tanto durante la primera parte del día como hacia la tarde y la noche.

Qué se espera para el domingo y el comienzo de la semana

Para el domingo 15 de noviembre, el organismo nacional anticipa una mínima de 20 grados y una máxima de 29 grados, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

El lunes 16 se mantendrán las temperaturas agradables, con una mínima de 18 grados y una máxima de 28 grados. Durante la segunda mitad del día podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%.

El martes 17 se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 27 grados, mientras que el miércoles 18 la temperatura oscilará entre los 16 y los 26 grados. Para ambas jornadas se prevén condiciones estables, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones anunciadas.

El norte argentino podría superar los 40 grados

Mientras tanto, el calor continuará intensificándose en el norte del país. Santiago del Estero aparece entre las provincias con mayor probabilidad de registrar temperaturas extremas, especialmente en su capital, donde las máximas podrían superar los 40 grados.

Valores similares podrían presentarse en sectores bajos de La Rioja y Catamarca, el este de Salta, el oeste de Formosa y algunas zonas del noreste de Córdoba.

En la ciudad de La Rioja se esperan temperaturas cercanas a los 38 grados, mientras que San Miguel de Tucumán podría alcanzar los 36 grados y Salta rondaría los 31 grados.

Según Meteored, la presencia de perturbaciones atmosféricas favorecerá el desarrollo de tormentas dispersas antes de que las temperaturas comiencen a descender durante el fin de semana.

Tormentas fuertes y posible granizo en la Patagonia

Uno de los fenómenos más importantes de la segunda mitad de la semana será el desarrollo de tormentas sobre el norte de la Patagonia.

La interacción entre un sistema de baja presión y el ingreso de humedad desde el océano Atlántico favorecerá la formación de tormentas potencialmente intensas en el este de Río Negro y Chubut.

Las zonas de Viedma, el golfo San Matías, Península Valdés y los alrededores de Trelew podrían registrar precipitaciones fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo.

Además, el viento será otro de los fenómenos destacados. En sectores de Santa Cruz y el norte de Tierra del Fuego se prevén ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

En Comodoro Rivadavia, las ráfagas podrían superar los 60 kilómetros por hora, aunque se espera una disminución gradual de la intensidad del viento durante el jueves.

El domingo podrían registrarse tormentas con granizo en el centro del país

Durante el fin de semana, el sistema frontal avanzará desde el norte patagónico hacia el centro argentino, donde podría permanecer estacionario y favorecer nuevas áreas de inestabilidad.

Para el domingo 15 de noviembre, Meteored anticipa la posibilidad de tormentas localmente intensas en Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja, algunas acompañadas por granizo y abundante actividad eléctrica.

La inestabilidad también podría extenderse hacia Santiago del Estero, Chaco y Formosa, mientras que en sectores del norte de Mendoza y San Juan las tormentas se presentarían de manera más dispersa.

Hacia el cierre del domingo, podrían desarrollarse nuevas tormentas en áreas cordilleranas de Neuquén y Río Negro, incluidas las zonas de San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Bariloche.

En el caso de Entre Ríos, el pronóstico específico para Paraná muestra un escenario menos intenso, con probabilidad de lluvias y tormentas el sábado, pero sin una previsión de granizo para la capital provincial en los datos consultados.