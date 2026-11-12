Ingresaron al Concejo Deliberante proyectos vinculados con el desarrollo urbano, producción, turismo y cultura

El Concejo Deliberante de Paraná dio ingreso a un conjunto de iniciativas que tomaron estado parlamentario y comenzarán a ser analizadas en las distintas comisiones. Los proyectos contemplan herramientas para promover inversiones y desarrollos constructivos, fortalecer la actividad turística y cultural, impulsar el sector industrial y establecer las pautas económicas y tributarias para el ejercicio 2027.

Entre las iniciativas se encuentra el proyecto de creación del Régimen de Promoción de Desarrollos Constructivos Estratégicos, que propone incentivar inversiones en sectores considerados relevantes para el desarrollo urbano de la ciudad, como el Portal de la Baxada, el Corredor Cultural y el Microcentro. La propuesta contempla beneficios tributarios sujetos al cumplimiento de determinadas condiciones y objetivos de interés público.

En materia turística y cultural, ingresó un proyecto de modificación de la ordenanza que regula el funcionamiento del Ente Mixto de Turismo de Paraná (EMPATUR). La iniciativa propone incorporar a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y a la Asociación Civil Espacios Culturales Independientes, además de actualizar aspectos vinculados con la representación y la documentación del organismo.

La modificación busca ampliar la participación y fortalecer la articulación entre el Estado, el sector privado, las instituciones académicas y los actores culturales. La cultura y el turismo constituyen dimensiones estratégicas para el desarrollo de Paraná: ponen en valor su identidad, patrimonio y expresiones artísticas, amplían la oferta de actividades, generan movimiento económico y contribuyen a consolidar a la ciudad como destino turístico.

Por otra parte, tomó estado parlamentario el proyecto de creación del Régimen Municipal de Promoción de Inversiones Productivas, destinado a incentivar la inversión privada, la modernización tecnológica, la generación de empleo formal y el fortalecimiento de la actividad industrial. La propuesta contempla beneficios tributarios para las empresas que realicen inversiones productivas, con mecanismos de seguimiento y evaluación. Asimismo, establece un incentivo específico para las firmas radicadas en el Parque Industrial de Paraná.

También ingresaron los proyectos de Presupuesto y Ordenanza Tributaria para el ejercicio 2027. El Presupuesto, estimado en casi 295 mil millones de pesos, plantea un esquema equilibrado, con eje en la mejora de los servicios públicos, la obra pública financiada íntegramente con recursos municipales y la continuidad del proceso de desendeudamiento. En tanto, la propuesta tributaria contempla medidas de simplificación y alivio para distintos sectores, sin incorporar nuevos tributos.

La concejala Luisina Minni destacó la importancia de esta agenda legislativa y su relación con la planificación de la ciudad. “Hay una decisión política de pensar Paraná a largo plazo y de sostener un proyecto de ciudad con desarrollo, producción y oportunidades. Promover inversiones, fortalecer el Parque Industrial, acompañar a los sectores turísticos y culturales y administrar responsablemente los recursos públicos son parte de una misma visión. Queremos una ciudad que crezca, genere trabajo y valore su identidad, y para eso es fundamental construir herramientas que acompañen ese camino”, expresó.