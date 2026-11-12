El Tribunal del Mar prevé decidir el 28 de noviembre si suspende el proyecto petrolero en Malvinas

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar anunció que prevé leer el sábado 28 de noviembre su resolución sobre el pedido argentino para suspender el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. La fecha es tentativa y fue comunicada al cierre de las audiencias en Hamburgo, Alemania.

Las exposiciones de la Argentina y el Reino Unido se realizaron el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre. El calendario oficial del Tribunal del Mar, presidido por el juez camerunés Maurice Kamga, prevé la lectura para las 12 de Hamburgo, las 8 en la Argentina.

En esta etapa, los jueces deberán decidir si corresponde dictar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral que examinará el fondo de la controversia. El planteo argentino se centra en las actividades petroleras y la protección del ambiente marino.

Qué medidas solicitó la Argentina

La primera medida apunta a que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion. La Argentina también pidió que la parte británica se abstenga de utilizar en perjuicio del país los hallazgos obtenidos durante la exploración.

La delegación solicitó, además, que se le permita a la Argentina participar en la protección y preservación del ambiente marino en el área en disputa. El cuarto pedido fue que el Reino Unido se abstenga de adoptar decisiones que puedan agravar la controversia.

En su presentación final ante el Tribunal del Mar, el Reino Unido pidió que se rechazaran las medidas solicitadas. Las dos delegaciones entregaron sus peticiones por escrito al concluir las exposiciones orales.

Por qué la Argentina pidió una resolución urgente

El jurista neerlandés Nicolaas Jan Schrijver, integrante de la defensa argentina, advirtió que la primera perforación de explotación cambiaría las condiciones que el país busca preservar. La delegación sostuvo que las obras modificarían de forma permanente la plataforma continental.

Según la exposición argentina, el proyecto en la Cuenca Malvinas Norte prevé extraer más de 300 millones de barriles de petróleo en 30 años, con hasta 26 pozos. La israelí Navitas tiene una participación del 65% y la británica Rockhopper, del 35%.

Mario Oyarzábal, agente argentino ante el tribunal y asesor legal de la Cancillería, sostuvo que el país había acreditado la urgencia y el riesgo de un perjuicio irreparable. También argumentó que existían fundamentos para considerar competente al futuro tribunal arbitral y plausibles los derechos invocados por la Argentina.

Qué alcance tendrá la decisión

El jurista argentino Marcelo Gustavo Kohen explicó que el pedido de medidas provisionales puede resolverse sin un pronunciamiento sobre la soberanía de las islas Malvinas. También recordó que el archipiélago figura en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas pendientes de descolonización.

Kohen invocó la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan cambios unilaterales en la situación mientras continúa la disputa. Oyarzábal, por su parte, reiteró la disposición argentina a negociar todos los aspectos de la controversia.

Tras el cierre de las audiencias, el Tribunal del Mar pasó a deliberar. La resolución prevista para el 28 de noviembre determinará si corresponde ordenar alguna de las medidas solicitadas mientras se constituye el tribunal arbitral.