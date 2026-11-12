Murió Jorge Montejo, el actor que hizo famoso a “Paolo el Rockero”

El humorista falleció tras permanecer internado por una neumonía. Alcanzó gran popularidad durante los años 80 con un personaje que marcó al humor argentino.
Jorge Montejo, el actor que popularizó a “Paolo el Rockero”, murió a los 68 años este miércoles en Tandil, su ciudad natal, donde permanecía internado por un cuadro de neumonía. El humorista había alcanzado gran reconocimiento durante la década de 1980 gracias a un personaje que se convirtió en uno de los más recordados de la televisión y el cine argentino.
El fallecimiento se produjo en el Hospital Municipal Ramón Santamarina, donde recibía atención médica. La noticia fue confirmada por medios locales, que destacaron su trayectoria artística y el impacto que tuvo su personaje en distintas generaciones.
Nacido el 16 de enero de 1958, Montejo construyó una extensa carrera vinculada al humor. Su interpretación de un rockero de cabello largo, vincha y morral multicolor lo llevó a participar en numerosos programas televisivos y producciones cinematográficas.
Quién era Paolo el Rockero, el personaje que lo llevó a la fama
El personaje de Paolo el Rockero se caracterizaba por su particular manera de hablar, sus gestos exagerados y una personalidad descontracturada que rápidamente conquistó al público.
Expresiones como “¡Uhhh, loco!” y “¿Entendés, chabón?” se transformaron en sus principales latiguillos y quedaron asociados a una época del humor argentino.
Montejo comenzó a ganar popularidad televisiva de la mano de Juan Alberto Badía y posteriormente participó en programas como Feliz Domingo, De carne somos, VideoMatch y Peligro sin codificar.
Su carrera también incluyó participaciones en películas como Extermineitors, junto a Emilio Disi, y en la reconocida saga cinematográfica Los bañeros, que tuvo una importante repercusión durante los años 80.
Estas producciones contribuyeron a consolidar su presencia en el espectáculo nacional y permitieron que Paolo el Rockero trascendiera la televisión para convertirse en una figura reconocida del humor popular.
Los problemas de salud que atravesó Jorge Montejo
Durante sus últimos años, el actor había regresado a Tandil y atravesó diferentes dificultades de salud. Entre ellas, había reconocido públicamente su prolongada adicción al tabaco, hábito que decidió abandonar después de varias décadas.
En octubre de 2024 compartió una publicación en sus redes sociales en la que relató los cambios que experimentó tras dejar de fumar.
“Casi cinco meses sin fumar. Siempre fumé entre 20 y 40 cigarrillos por día, la tos incontrolable todas las mañanas ya era rutina para mí”, expresó entonces.
En ese mismo mensaje destacó las mejoras que había experimentado: “Ya no hay más tos, no me canso al caminar, duermo mucho mejor”.
El humorista también había atravesado problemas de salud mental que requirieron atención médica. En 2023, su hijo había explicado públicamente que padecía un trastorno bipolar, luego de un episodio ocurrido durante una internación.
La muerte de Jorge Montejo significó la despedida de uno de los intérpretes que dejaron su huella en el entretenimiento argentino durante las décadas de 1980 y 1990.
Aunque participó en diferentes proyectos artísticos, su nombre quedó estrechamente vinculado a Paolo el Rockero, un personaje que logró instalar expresiones y gestos en la cultura popular.
Con su particular estilo humorístico y sus apariciones en televisión, teatro y cine, Montejo construyó una trayectoria que permaneció asociada a una de las etapas más recordadas de la comedia nacional.