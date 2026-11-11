Latin Grammy 2026: cuándo son, quiénes actuarán y la lista completa de nominados

Los Latin Grammy 2026 celebrarán su 27ª edición este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos, con una ceremonia que reunirá a grandes figuras de la música latina. La gala contará con actuaciones en vivo, homenajes especiales y la entrega de premios a los artistas, compositores y productores más destacados.

El compositor y productor mexicano Edgar Barrera encabeza las nominaciones con diez candidaturas, incluidas participaciones en Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año. Buena parte de sus postulaciones está vinculada con proyectos de Karol G y Carín León.

Con siete nominaciones cada uno aparecen CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía. Silvana Estrada y Mon Laferte suman seis candidaturas, mientras que el argentino Milo J competirá en cinco categorías.

Los argentinos que buscarán ganar un Latin Grammy

Milo J, de 19 años, aparece entre los protagonistas de esta edición. El artista está nominado a Grabación del Año por “Niño”, Canción del Año por “Solifican12” y Álbum del Año por La vida era más corta.

Por su parte, CA7RIEL & Paco Amoroso competirán por Grabación del Año con “Ha Ha” y Canción del Año con “Hasta Jesús tuvo un mal día”, su colaboración con Sting. También están nominados en categorías vinculadas con la música alternativa y electrónica.

La representación argentina incluye además a Fito Páez, Dillom, Babasónicos, Emmanuel Horvilleur, Usted Señálemelo, Peces Raros, 1915, Ke Personajes y Nathy Peluso, entre otros artistas y grupos.

Cuándo son los Latin Grammy 2026 y cómo verlos

La ceremonia principal comenzará el jueves 12 de noviembre a las 20, hora del Este de Estados Unidos, equivalente a las 22 de Argentina. Previamente, a las 15 de Estados Unidos, se realizará la Premiere, donde se entregará la mayoría de los galardones.

La transmisión digital de la Premiere estará disponible mediante las plataformas y redes sociales de la Academia Latina de la Grabación, incluidas YouTube, Facebook y X.

Entre los artistas confirmados para actuar figuran Anitta, Bad Gyal, Bizarrap, Carín León, Cristian Castro, Daddy Yankee, Feid, Grupo Frontera, Juanes, Karol G, Milo J, Mon Laferte, Nathy Peluso, Rawayana, Reik, Rosalía y Silvana Estrada.

Daddy Yankee será reconocido como Persona del Año

El miércoles 11 de noviembre, Daddy Yankee recibirá el reconocimiento de Persona del Año 2026 durante una ceremonia especial en Las Vegas. La distinción celebra sus casi tres décadas de trayectoria y su contribución a la expansión internacional del reguetón.

La gala también incluirá un homenaje al salsero Willie Colón, dirigido por Ennio Gatti, junto a una agrupación de 13 músicos. Además, habrá un tributo a José Alfredo Jiménez por el centenario de su nacimiento, producido por Edgar Barrera, según indicó Infobae.

A continuación, el detalle de los principales nominados y las distintas categorías de los Latin Grammy 2026.

Grabación del Año

“Ha Ha” — CA7RIEL & Paco Amoroso.

“¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler.

“Dime” — Silvana Estrada.

“O Amor Nos Encontrou” — Loulu Gilberto.

“Coleccionando Heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís.

“Femme Fatale” — Mon Laferte.

“Desde que te tengo” — Carín León.

“Niño” — Milo J.

“La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia.

“Alma” — Elena Rose.

Álbum del Año

EQUILIBRIVM — Anitta.

FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso.

Taracá — Jorge Drexler.

Vendrán suaves lluvias — Silvana Estrada.

Tropicoqueta — Karol G.

FEMME FATALE — Mon Laferte.

MUDA — Carín León.

La vida era más corta — Milo J.

¿Dónde es el after? — Rawayana.

LUX (Complete Works) — Rosalía.

Canción del Año

“Coleccionando heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís.

“¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler.

“Dime” — Silvana Estrada.

“Femme Fatale” — Mon Laferte.

“Hasta Jesús tuvo un mal día” — CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting.

“Humano” — Juanes y Vivir Quintana.

“La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia.

“Mi gran amor” — Santana con Becky G.

“Nilo” — Zanna.

“Solifican12” — Milo J.

Mejor Nuevo Artista

Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso.

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

KM0 — Pablo Alborán.

Instrucciones para ser feliz — Monsieur Periné.

(Enamorada) — nic.

Todo puede convertirse en canción — Debi Nova.

¿Y Ahora Qué +? — Alejandro Sanz.

Mejor Álbum Pop Tradicional

Amorío — Esteman y Daniela Spalla.

Puerta Abierta — Kany García.

Yo Canto 2 — Laura Pausini.

TQ+ — Reik.

Querida yo — Yami Safdie.

Mejor Canción Pop

“A la niña que fui” — Kany García.

“Amarillo” — Joaquina.

“(favorito)” — nic.

“La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia.

“Melancolía” — Mon Laferte.

Mejor Interpretación de Música Electrónica

“Beto’s Horns - Fred Remix” — CA7RIEL & Paco Amoroso y Fred Again...

“Armándola de pedo” — Kinky.

“Circular” — Peces Raros con Nick Warren.

“Motopirueta” — Soucream y Mazzarri.

“III. Ojalá! - Bronquio Remix” — Violeta y Bronquio.

Mejor Interpretación Urbana

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Bizarrap y Daddy Yankee.

“La Villa” — Ryan Castro, Kapo y Gangsta.

“Se Lo Juro Mor” — Feid.

“Dile Luna” — Karol G con Eddy Lover.

“Gil” — Milo J con Trueno.

Mejor Interpretación de Reggaetón

“Contrabando” — Rauw Alejandro, Wisin y Ñengo Flow.

“Choque” — Bad Gyal y Chencho Corleone.

“Verano Rosa” — Karol G con Feid.

“Una Aventura” — Ozuna.

“Uñas afiladas” — Sofía Reyes y Luísa Sonza.

Mejor Álbum de Música Urbana

Más cara — Bad Gyal.

Omerta — J Balvin y Ryan Castro.

Borondo (5020 Rcrds Sessions) — Beéle.

Tropicoqueta — Karol G.

Do Not Disturb: Late Checkout — Young Miko.

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

“Antisistema” — J Noa y Trooko.

“El pana deiby” — Akapellah.

“Gohan y Goku” — Arcángel.

“Mono” — Tokischa y Kase.O.

“Poder” — Feid y Lil Supa.

Mejor Canción Urbana

“Buenos Términos” — Rauw Alejandro.

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Bizarrap y Daddy Yankee.

“Por si mañana no estoy” — Omar Courtz.

“Reliquia Do 2T” — varios artistas.

“Yo y tú” — Ovy On The Drums, Quevedo y Beéle.

Mejor Álbum de Rock

A la mitad — Beta.

Malicia — Mägo De Oz.

Ceremonia — 1915.

Shine — Fito Páez.

La frontera — Viniloversus.

Mejor Canción de Rock

“Destruirse” — Viniloversus.

“Ego” — The Warning.

“Las fuerzas armadas del amor” — Fito Páez.

“Montserrat” — Draco Rosa.

“Rojo Profundo” — Dillom.

Mejor Álbum de Pop/Rock

Mi año gótico — Emmanuel Horvilleur.

Juanesteban — Juanes.

Tierra de nadie — La Vida Bohème.

Olas de luz — Draco Rosa.

Términos & Condiciones — Usted Señálemelo.

Mejor Canción Pop/Rock

“Antes de que el mundo se acabe” — Paty Cantú.

“Hasta Jesús tuvo un mal día” — CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting.

“Hasta que me quede sin voz” — Leiva.

“Me levanté de la cama” — Arath Herce.

“Ratera” — BRUSES.

Mejor Álbum de Música Alternativa

CUERPOS, Vol. 1 — Babasónicos.

DESDE EL COMA — BRUSES.

FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso.

Demian — Teo Planell.

LUX (Complete Works) — Rosalía.

Mejor Canción Alternativa

“Ante la duda, baila” — Jorge Drexler.

“BUGAMBILIA” — Francisca Valenzuela.

“El Reset” — Dante Spinetta.

“QUERIDA AMALIA: BRUSES” — BRUSES.

“1:30” — Mon Laferte.

Mejor Álbum de Salsa

Invicto — Charlie Cruz.

El alma en clave — Luis Enrique.

El Relevo — Luis Figueroa.

Más que palabras — Grupo Niche.

Malportada — Nathy Peluso.

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Jorgito — Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.

Vallenato Social Club — Gusi.

Corazón Ausente — Ke Personajes.

El Tiempo Perfecto — Karen Lizarazo.

El Último Disco Vol. 1 — Carlos Vives.

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

Música para bailar — Fariana.

Todo Llega — Manerra.

No era el plan — Gabriel Pagán.

Oye Eta Vaina — Covi Quintana.

Chula — Techy.

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Algo nuevo de ayer — Dayhan Díaz.

Orgánico — Los Tri-O.

Eternamente Omara — Omara Portuondo.

Íntimo (En Vivo) — Gilberto Santa Rosa.

Cualquiera se enamora — Leoni Torres.

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

De amor, sueños y cantares — Jorge Luis Chacín.

Indole — Alex Cuba.

Antes que el tiempo se vaya — Fonseca.

Candela — Greeicy.

Color Fania — Niña Pastori.

Mejor Canción Tropical

“Crayola” — Danny Ocean.

“Latino” — Yeisy Rojas.

“Nombre y apellido” — Luis Enrique y De La Ghetto.

“Realidad-Es” — Grupo Niche.

“Todo Llega” — Manerra.

Mejor Álbum Cantautor

Improviso — Djavan.

Taracá — Jorge Drexler.

Vendrán suaves lluvias — Silvana Estrada.

Musas en mi — Arath Herce.

FEMME FATALE — Mon Laferte.

Mejor Canción Cantautor

“Dime” — Silvana Estrada.

“generación digital” — Joaquina.

“Las Palabras” — Jorge Drexler.

“Musas en Mi” — Arath Herce.

“Temblor y réplica” — Covi Quintana.

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Mi suerte es ser Mexicano II — Pepe Aguilar.

La Fernández — Camila Fernández.

La voz de mi trompeta (50 Años) — Mariachi Sol de México de José Hernández.

Bandera Blanca — Christian Nodal.

Mejor Álbum de Música Banda

Tequila y Guaro — Luis Ángel “El Flaco”.

Piratita — Banda Los Recoditos.

Piedras a la Luna — Edén Muñoz.

Mejor Álbum de Música Tejana

Mi gran noche - Raphael en la voz de Kevin Aguilar — Kevin Aguilar.

3 — Destiny Navaira.

Le seguiremos — Jay Pérez.

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) — Bobby Pulido.

Capítulo 8 — Vilax.

Mejor Álbum de Música Norteña

El Mundo es del que se anima — Calibre 50.

Gravedad — Duelo.

Mis Compas Vol. 2 — Joss Favela.

Lo que me falta por llorar — Grupo Frontera.

50/50 — Sofi Saar.

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

De parte mía — Kakalo.

Dinastía (Deluxe) — Peso Pluma y Tito Double P.

Contra Todo — Rivs.

Dosis — Xavi.

Metamorfosis — Yahritza y Su Esencia.

Mejor Canción Regional Mexicana

“Ese hombre es malo” — Karol G.

“Estamos Todos” — Intocable.

“No capea” — Xavi y Grupo Frontera.

“Ojitos Bellos” — Grupo Frontera.

“Osadía” — Edén Muñoz y Cristian Castro.

Mejor Álbum Instrumental

Peregrino — Yamandú Costa y Hermanos Saboya.

NOVA — Hamilton de Holanda con Salomão Soares y Thiago Big Rabello.

Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas — Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves y Carlos Malta.

La huella de las cuerdas — Berta Rojas.

A tribute to Benny Moré and Nat King Cole — Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro y Yainer Horta.

Mejor Álbum Folklórico

Concierto de Gala — Eva Ayllón.

La Quinta Esencia — Yamandu Costa, Alexis Cárdenas y Ensemble Recoveco.

Cambias mi mundo — Lila Downs.

La vida era más corta — Milo J.

Candombe (En Vivo, Teatro Solís) — Julieta Rada.

Mejor Álbum de Tango

Neopía — Anibal Berraute.

Somos — Lidia Borda y Ariel Ardit.

Fueyerías — Pablo Jaurena.

Revolucionario Filarmónico — Quinteto Revolucionario y Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá.

Le Grand Tango — Quinteto Astor Piazzolla.

Mejor Álbum de Música Flamenca

POPULAR — Yerai Cortés.

Origen & Revolución — Mercedes Luján.

In Illo Tempore — Mayte Martín.

José Mercé Canta a Manuel Alejandro — José Mercé.

Mejor Canción de Raíces

“El alma mía” — Silvana Estrada.

“El tambor chico” — Jorge Drexler y Rueda De Candombe.

“La Puñalá” — Andre.

“Spiritual Energies” — Eli Alvarado.

“Urano” — Nathasha Bravo, Jorge Glem y Elvis Martínez.

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

Folklore — Caracas Trio.

Paco de Lucia — Music For Big Band — Alex Conde.

Verve — Lívia Mattos.

Gonzalo Plays Pino — Gonzalo Rubalcaba.

Vanguardia Subterránea — Miguel Zenón Quartet.

Mejor Álbum Cristiano (en español)

Tú — Hakuna Group Music.

Días Contigo — Majo y Dan.

Inquebrantable — Sarai Rivera.

Eterno — Marcos Witt, Marco Barrientos y Marcos Vidal.

Mayday — Alex Zurdo.

Mejor Álbum Cristiano (en portugués)

Primeiro (Ao Vivo) — Ziza Fernandes.

Avenida Do Arrependimento — Thalles Roberto.

Betel (Ao Vivo) — Eli Soares.

O Que Atravessa O Peito — Verboemcarne.

Shuv — Victin.

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa

Equilibrivm — Anitta.

Ludom — Ludom.

Antes que a terra acabe — Luedji Luna.

BRava — Jenni Mosello.

MARINADA vol.01 — Marina Sena.

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

Resistência! Ao Vivo no Circo Voador — Black Pantera.

Let It Burn / Deixa Arder — Chico Chico.

Rádio Love Nacional — Detonautas.

foto em grupo — FOTO EM GRUPO.

CARRANCA — Urias.



Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa

Novo Testamento — AJULLIACOSTA.

FREQUÊNCIA LUNAR — BUDAH.

CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? — Don L.

Emicida Racional VL 2 — Emicida.

Terra Vermelha: Do interior pro interior — Matuto S.A.

Mejor Álbum de Samba/Pagode

50 Anos De Carreira — Leci Brandão.

Jessé - As canções de Zeca Pagodinho — Teresa Cristina.

Nos Braços do Povo, Vol 2 — Xande De Pilares.

Sentimento — Ferrugem.

Quinhão — Mosquito.

Mejor Álbum de Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña

Criolo, Amaro e Dino — Criolo, Amaro Freitas y Dino d’Santiago.

Vende-se Lembrança — Pedro Emílio.

Améfrica — Bia Ferreira.

Afim — Zé Ibarra.

Eita — Lenine.

Mejor Álbum de Música Sertaneja

Fire Arena — Ana Castela.

Cantando Sua História 2 — Simone Mendes.

Raiz BH — Lauana Prado.

Registro Histórico — Luan Santana.

Traia Acústico — Traia Véia.

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir — Carminho.

Dominguinho Vol. 2 — João Gomes, Mestrinho y Jota.pê.

Até Cansar o Cansaço — Juliana Linhares.

Molho Lambão — Psirico.

Amor Perene — Zaynara.

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

“Águas De Um Mar Azul” — Urias.

“Memória” — Rosalía y Carminho.

“No Vento De Nós” — Criolo, Amaro Freitas y Dino d’Santiago.

“Sua Onda” — Marisa Monte.

“Viver e Morrer De Amor Na América Latina” — Johnny Hooker y Ney Matogrosso.

Mejor Álbum de Música Latina para Niños

Mil Secretos — Cantoalegre y Marta Gómez.

¡A Jugar! — Danilo & Chapis.

Mardearena — Magdalena Fleitas.

Aprendo Jugando — OTA El Hipopotamo.

Dinosaurios: Una Travesía Cretácica — Tu Rockcito.

Mejor Álbum de Música Clásica

Gabriela Ortiz: Yanga — Alisa Weilerstein y Gustavo Dudamel.

Odyssey — Gustavo Dudamel y Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

Opus 33 ‘Romantic Cello’ — Gregorio Nieto.

Sinfonia Em Quadrinhos — Hermeto Pascoal.

Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes — London Philharmonic Orchestra.

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

“Adagio De Las Tres y Diez” — Richard Scofano.

“Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra” — Gonzalo Grau.

“Raices (Origins) – Live” — Tania León.

“Tríptico Sudamericano” — Elodie Bouny.

“Yanga” — Gabriela Ortiz.

Mejor Música para Medios Visuales

“Amor Animal” — Murci Bouscayrol.

La casa de los espíritus — varios artistas.

“Las Muertas” — Fernando Velázquez.

Menem — Sergei Grosny.

O Agente Secreto — Mateus Alves y Tomaz Alves Souza.

Mejor Arreglo

“Juanito Alimaña” — Daniel Barón y Henry Villalobos.

“Dando y dando” — Gonzalo Grau.

“Sonho Inca” — Rafael Beck y Felipe Montanaro.

“A Deriva (Adrift)” — Felipe Salles.

“Cazadero’s March” — Teco Cardoso.

Mejor Diseño de Empaque

Amores Perros — Dawn Baillie.

Anela — María Blaya Miralles y Maria Elvira Garcia Perez.

Florece en el caos — Nicolas Fervenza.

La huella de las cuerdas — Celeste Prieto.

La vida era más corta — Camilo Joaquín Villarruel.

Compositor del Año

Edgar Barrera, Iván Gámez, Yoel Henriquez, Jenni Mosello y Sara Schell.

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

Boas Novas — Zeca Veloso.

Esgotada — Tiê.

Lux (Complete Works) — Rosalía.

Marco — Marco Baptista.

Taracá — Jorge Drexler.

Productor del Año

Edgar Barrera, Julio Raposo, Santiago Ruiz “Tatool”, Juan Pablo Vega y Federico Vindver.

Mejor Video Musical Versión Corta

“10 anos de Castelos & Ruínas” — Bk’.

“CHINGONA” — Tamara Flores.

“Moleirinha” — Karetus con Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS y Julio Pereira.

“INRI” — Los Tres.

“Sauvignon Blanc” — Rosalía.

Mejor Video Musical Versión Larga