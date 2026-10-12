La banda de Concepción del Uruguay, liderada por Emanuel Noir, recibió su primera nominación a los Latin Grammy 2026 por su disco Corazón Ausente. Competirá en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato. La ceremonia será el 12 de noviembre en Las Vegas.
Ke Personajes fue nominada por primera vez a los Latin Grammy 2026, un reconocimiento que marca un nuevo paso en la trayectoria internacional de la banda nacida en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El grupo liderado por Emanuel Noir competirá en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato con su disco Corazón Ausente.
La nominación representa un logro para la banda entrerriana, que comenzó su recorrido musical interpretando versiones de canciones populares y logró consolidar una propuesta propia, publicó La Pirámide.
A través de sus redes sociales, los integrantes celebraron la noticia y agradecieron el acompañamiento de sus seguidores, al recordar el camino recorrido desde sus primeras presentaciones hasta alcanzar una nominación internacional.
Contra quiénes competirá Ke Personajes
El grupo uruguayense integra una categoría que reúne a cinco artistas y producciones musicales.
Además de Corazón Ausente, de Ke Personajes, los discos nominados son:
Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.: Jorgito.
Gusi: Vallenato Social Club.
Karen Lizarazo: El Tiempo Perfecto.
Carlos Vives: El Último Disco Vol. 1.
La nominación reconoce el trabajo realizado en Corazón Ausente, un álbum que reúne composiciones propias y refleja la evolución artística del grupo.
Cuándo se entregarán los Latin Grammy 2026
La 27ª edición de los Latin Grammy se celebrará el jueves 12 de noviembre de 2026, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.
Durante la ceremonia se conocerán los ganadores de las distintas categorías, incluida Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato, en la que participa la banda entrerriana.
Un reconocimiento para Concepción del Uruguay
La nominación también tiene un significado especial para Concepción del Uruguay, ciudad donde nació Ke Personajes y desde la que comenzó su crecimiento musical.
Con Emanuel Noir como cantante, la agrupación consiguió ampliar su público y llevar su música a escenarios nacionales e internacionales.
Ahora, con su primera nominación a los Latin Grammy, Ke Personajes suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria y representará a la música entrerriana en una de las ceremonias más importantes de la industria musical latinoamericana.