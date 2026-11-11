Vecinos de Puerto Sánchez preocupados por la creciente: “Un metro más y quedamos afectados”

En Puerto Sánchez, el avance del río Paraná ya se siente en el trabajo de quienes viven de la pesca. Desde su comedor, Dardi, uno de los pioneros del barrio, contó que la corriente se lleva las líneas que los pescadores dejan en el agua y que una nueva suba podría afectar el sector donde trabaja.

En diálogo con Elonce, el vecino estimó que el agua podría alcanzar el lugar donde estaba sentado si el río llegara a los 6,50 metros. “Hasta los cinco y medio no nos va a afectar nada, pero un metro más ya nos va a afectar acá”, explicó.

Dardi señaló que el terreno donde funciona el comedor está alrededor de un metro más alto que antes. Al comparar la situación con las crecidas de 1983 y 1997, sostuvo que el nivel actual todavía está por debajo de los máximos que recuerda.

Camalotes, ramas y espineles perdidos

La corriente arrastra camalotes, ramas y árboles que pueden enganchar los espineles, las líneas con varios anzuelos que se dejan en el agua. Según Dardi, a veces los pescadores vuelven al poco tiempo de colocarlos y ya no los encuentran.

“Hoy un espinel vale 150 mil pesos”, calculó el vecino de Puerto Sánchez. Al hablar del costo de reponer esa herramienta, planteó que los pescadores de mayor edad podrían necesitar ayuda para seguir trabajando.

Dardi vinculó la cantidad de vegetación y restos que pasan frente al barrio con la entrada del agua a las islas. Según explicó, el río arrastra material que se acumuló allí durante años.

Qué pasa cuando el agua baja

El vecino advirtió que la bajante también puede traer problemas para las casas de los sectores más bajos de Puerto Sánchez. “Se empieza a ir el agua, se empiezan a partir las casas”, dijo al explicar que la corriente puede llevarse parte de la tierra al retirarse.

En su propia casa, el recuerdo de 1983 tiene una imagen precisa. “En el patio, ahí sí andaba en piragua yo”, contó. En aquella oportunidad, el agua cubrió el fondo, pero quedó afuera de la vivienda.

Dardi también recordó la inundación de 1964, cuando el agua llegó hasta la barranca. Con los años, señaló, se construyeron defensas que mejoraron la protección de la costa.

Los sábalos que aparecieron junto al comedor

Desde la orilla se veían peces pequeños en un sector de aguas más calmas. “Todo lo que está ahí son sabalitos, cantidad”, dijo Dardi al señalar el lugar.

El vecino explicó que, si el agua permanece en las islas durante la temporada de reproducción, podría favorecer la recuperación del sábalo. Contó que en los últimos dos años había notado una merma en la presencia de esa especie.

“Podemos tener la suerte de que, si se llenaron las islas de agua, podamos tener sábalo de vuelta”, dijo. Para los pescadores de Puerto Sánchez, esa posibilidad depende de cómo evolucione la crecida en las zonas de cría.