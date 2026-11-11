Refuerzan controles de salud y asisten a vecinos de Bajada Grande que no quieren evacuar

La crecida del río Paraná en Bajada Grande mantiene viviendas rodeadas por el agua y obligó a reforzar la asistencia sanitaria a las familias afectadas. Personal de la Dirección de Salud Comunitaria de la Municipalidad de Paraná recorrió el barrio para distribuir repelentes, evaluar las necesidades de los vecinos y prevenir enfermedades. Durante un móvil de Elonce, la trabajadora Mariana Reviriego explicó que algunas personas decidieron permanecer en sus hogares por temor a sufrir robos durante una evacuación.

La agente municipal señaló que los equipos habían realizado un relevamiento preventivo meses antes del avance del río. En cada vivienda registraron la cantidad de habitantes, sus enfermedades, los medicamentos que utilizaban y la presencia de animales domésticos o de corral. También identificaron las propiedades expuestas a inundaciones, información que ahora utilizan para organizar la asistencia.

“Actualmente estamos recorriendo nuevamente esas casas. Mucha gente se quiso quedar por los problemas de seguridad que tienen”, explicó Reviriego. Según relató, algunos vecinos denunciaron que durante inundaciones anteriores sufrieron daños en puertas y ventanas e intentos de robo de elementos de sus viviendas, una situación que influye en su decisión de no abandonar las propiedades.

Prevención del dengue, vacunación y riesgos sanitarios

La Dirección de Salud Comunitaria intensificó las visitas domiciliarias para prevenir problemas sanitarios asociados a la inundación. Entre las medidas implementadas se encuentran la entrega de repelentes y la aplicación de vacunas antitetánicas a través de personal de enfermería municipal.

“Estamos repartiendo repelentes, ya que el dengue es una de esas enfermedades que aparecen. También hay una enfermera que anda vacunando contra el tétanos”, indicó Reviriego, quien advirtió sobre el riesgo de lesiones entre quienes caminan descalzos por sectores anegados.

Los trabajadores también brindaron recomendaciones ante la posible presencia de serpientes desplazadas por la crecida. La agente explicó que estos animales pueden refugiarse en camalotes y otros elementos flotantes, por lo que resulta importante evitar el contacto y conocer cómo actuar ante una mordedura.

Pacientes con tratamientos médicos y dificultades para salir

Uno de los aspectos que preocupa a los equipos sanitarios es la situación de personas que necesitan atención médica periódica y permanecen en viviendas cuyo entorno quedó inundado. Aunque el agua todavía no ingresó en algunas propiedades, los accesos quedaron comprometidos y dificultan los traslados.

“Nos hemos encontrado con personas que están con tratamiento de quimioterapia, que si bien su casa no se inunda, todos los alrededores sí. Eso obstaculiza poder trasladarse al hospital”, explicó la trabajadora municipal.

Reviriego señaló que estas situaciones requieren un seguimiento individual para garantizar que los pacientes puedan continuar sus tratamientos. El relevamiento también permite detectar necesidades de medicamentos, asistencia sanitaria y elementos básicos entre las familias que permanecen en la zona.

Carpas de asistencia y pedidos de donaciones

La Municipalidad instaló carpas de asistencia en el sector de los miradores de Bajada Grande, donde se dispuso la presencia de personal durante la mañana y la tarde. Desde ese punto se coordinan recorridas y se reciben consultas sobre necesidades sanitarias y materiales.

La trabajadora estimó que alrededor de 70 viviendas podrían encontrarse comprometidas por el avance del agua, aunque aclaró que se trataba de una cifra aproximada. También indicó que se habilitó un grupo de WhatsApp para que los vecinos comuniquen sus necesidades y reciban información sobre las medidas de asistencia.

Entre los pedidos registrados mencionó el caso de una mujer embarazada de mellizos que necesitaba ropa para sus bebés. “Una de las promotoras le trajo unas bolsas con ropita de bebé”, relató. Reviriego consideró que las familias afectadas podrían necesitar distintos elementos, debido a que muchas debieron trasladar únicamente sus pertenencias indispensables.

Solidaridad vecinal para proteger las viviendas

Durante la recorrida de Elonce también se registró la llegada de una mujer que llevó bolsas para colaborar con la construcción de defensas contra el ingreso del agua. La vecina explicó que no residía en el sector, pero decidió ayudar porque tenía conocidos afectados por la crecida.

“Tengo conocidos, así que me vengo”, comentó al explicar por qué había acercado los materiales. Las bolsas pueden rellenarse con arena o tierra y utilizarse para levantar barreras de contención frente a las viviendas.

La asistencia municipal y la colaboración entre vecinos continuaron mientras el río avanzaba sobre distintos sectores de Bajada Grande. Los equipos comunitarios mantuvieron las recorridas para identificar familias que necesitaran ayuda, especialmente aquellas que permanecían en sus casas pese a las dificultades de acceso y los riesgos asociados a la inundación.