Avance contra el cáncer de mama: una prueba de sangre identifica señales tumorales

Un equipo internacional de científicos desarrolló un análisis de sangre capaz de detectar cáncer de mama en etapas tempranas con una precisión del 95%, según los resultados de una investigación publicada en la revista científica Nature y a la que accedió Clarín. El método utiliza una biopsia líquida que identifica modificaciones epigenéticas en el material liberado por las células tumorales y también mostró potencial para anticipar posibles recaídas.

El estudio fue realizado por investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias y la Universidad Hebrea de Jerusalén, en colaboración con especialistas del Centro Médico Kaplan, en Israel. Para desarrollar la técnica combinaron herramientas de detección molecular, análisis computacional e inteligencia artificial.

A diferencia de las biopsias líquidas convencionales, que buscan principalmente mutaciones genéticas, el nuevo procedimiento analiza marcas epigenéticas, señales que regulan la activación y desactivación de la información contenida en el ADN. Estas modificaciones pueden aportar datos sobre el comportamiento de las células cancerosas.

Cómo funciona el nuevo análisis de sangre

Las biopsias líquidas permiten buscar rastros de material genético que las células tumorales liberan al torrente sanguíneo. Sin embargo, cuando un tumor es pequeño, esas señales pueden encontrarse en concentraciones muy bajas y resultar difíciles de identificar.

Para superar esa limitación, los investigadores estudiaron los nucleosomas, estructuras compuestas por fragmentos de ADN enrollados alrededor de proteínas. Cuando las células mueren, estos componentes llegan a la sangre y conservan información sobre su origen.

Mediante marcadores fluorescentes, el equipo logró analizar millones de nucleosomas y reconocer patrones epigenéticos relacionados con el cáncer. Posteriormente, utilizó inteligencia artificial para diferenciar las señales presentes en pacientes con tumores de aquellas registradas en personas sanas.

Detectaron tumores de hasta dos centímetros

La investigación comenzó con el análisis de muestras tumorales obtenidas de 12 mujeres operadas por cáncer de mama. Los científicos estudiaron sus características epigenéticas para identificar señales que luego pudieran buscarse en muestras sanguíneas.

En una segunda etapa, analizaron sangre de 77 pacientes con cáncer de mama, seguidas durante al menos cinco años en la Clínica Mayo de Florida, Estados Unidos. Los resultados se compararon con muestras de otras 30 mujeres sanas.

Con estos datos, los modelos de inteligencia artificial alcanzaron una precisión del 95% para identificar pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas, cuyos tumores permanecían confinados a la mama y medían hasta dos centímetros.

No obstante, los investigadores aclararon que se trata de un procedimiento experimental. El análisis todavía no está aprobado para reemplazar la mamografía ni los métodos diagnósticos habituales y deberá evaluarse en estudios más amplios antes de determinar su utilidad para la detección en mujeres sin síntomas.

Una herramienta para anticipar posibles recaídas

El estudio también permitió identificar señales relacionadas con el riesgo de que el cáncer de mama reaparezca después del tratamiento.

Los investigadores observaron que algunos tumores considerados poco agresivos contenían pequeñas poblaciones de células con características invasivas. Estas células presentaban una firma epigenética particular que también podía detectarse en la sangre.

Al analizar las muestras de las pacientes, encontraron una asociación entre la presencia de esa firma y la posterior recurrencia de la enfermedad. Cuanto mayor era la presencia de esa señal, más elevado resultaba el riesgo de recaída.

Mediante la combinación de distintos marcadores epigenéticos, el método consiguió distinguir con una precisión del 81% entre las pacientes que experimentaron una recurrencia durante el seguimiento y aquellas que no volvieron a presentar la enfermedad.

Por qué el descubrimiento podría mejorar los tratamientos

Uno de los resultados destacados fue que el análisis detectó señales de riesgo en pacientes que habían sido clasificadas como de bajo riesgo mediante los parámetros convencionales.

Los científicos plantearon que las células tumorales pueden adquirir características más agresivas a través de cambios epigenéticos, sin necesidad de desarrollar nuevas mutaciones genéticas.

Esta información podría contribuir a identificar pacientes que necesitan un seguimiento más estrecho después del tratamiento y, eventualmente, ayudar a personalizar las estrategias terapéuticas.

Sin embargo, los resultados todavía requieren validación clínica. La precisión observada corresponde a las muestras y pacientes incluidos en la investigación, por lo que no puede extrapolarse automáticamente a la población general.

El avance abre una nueva posibilidad para estudiar el cáncer de mama mediante una extracción de sangre, tanto en su detección temprana como en la evaluación del riesgo de recurrencia, sin modificar por ahora las recomendaciones de controles y diagnóstico vigentes.