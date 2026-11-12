El río Paraná inundó la sede Playa del CAE: hay medio metro de agua en el restaurante

La creciente del río Paraná inundó gran parte de las instalaciones de la sede Playa del Club Atlético Estudiantes (CAE), en Paraná. El agua ingresó al restaurante, cubrió completamente la pileta y avanzó sobre los quinchos y espacios de circulación. Durante una recorrida realizada este jueves por la mañana, Elonce constató que los trabajadores debían utilizar botas y canoas para desplazarse dentro del predio.

La situación se produjo mientras el río Paraná alcanzó los 5,49 metros a las 7 de este jueves 12 de noviembre, según los registros de Prefectura Naval Argentina a los que accedió Elonce. Con esa altura, el curso de agua superó el nivel de evacuación en la capital entrerriana y mantuvo su tendencia ascendente.

El río Paraná inundó la sede de playa del CAE: hay medio metro de agua en el restaurante

Las imágenes registradas durante la transmisión en vivo mostraron el avance del agua sobre las instalaciones deportivas y recreativas. En el restaurante, la profundidad alcanzó aproximadamente los 50 centímetros, mientras que los accesos habituales quedaron prácticamente inutilizados.

El restaurante, los quinchos y la pileta quedaron bajo agua

Durante la recorrida, Elonce mostró que el río había cubierto gran parte de los espacios exteriores del club. La vereda quedó sumergida y solamente permanecían visibles las escalinatas de acceso.

Sin embargo, al finalizar las escaleras, el agua impedía continuar caminando normalmente. Para llegar hasta el restaurante, el equipo periodístico debió desplazarse por un sector elevado y evitar las zonas inundadas.

La pileta quedó completamente cubierta por el río Paraná, al igual que los sectores de quinchos y asadores. Los trabajadores del establecimiento realizaban tareas con botas, en algunos lugares con agua cercana a las rodillas, y utilizaban canoas para trasladarse entre distintos puntos del predio.

La sede Playa no recibe socios por la inundación

Ante la magnitud del avance del agua, Elonce consultó a trabajadores del club sobre el funcionamiento de las instalaciones. Los empleados confirmaron que no estaba permitido el ingreso de socios, debido a que los espacios de circulación y recreación permanecían inundados.

Las escalinatas continuaban siendo utilizadas por el personal para acceder a determinados sectores, aunque el agua cubría prácticamente toda la superficie al pie de las escaleras.

La situación dejó fuera de uso las instalaciones recreativas de la sede Playa y obligó a los trabajadores a movilizarse con precaución mientras el río continuaba creciendo.

La inundación del predio coincidió con una aceleración de la creciente registrada desde el 6 de noviembre, cuando el río comenzó a aumentar su altura a un ritmo más pronunciado.

Según los datos de Prefectura, el Paraná alcanzó los 5,49 metros este jueves, con un incremento de 17 centímetros en las últimas 24 horas. Pero las proyecciones hidrométricas indican que el curso de agua podría continuar en ascenso durante las próximas dos semanas y aproximarse a los 5,70 metros.

La creciente también afecta la actividad económica de la costa

El avance del río no solamente comprometió las instalaciones deportivas, sino también los establecimientos gastronómicos y recreativos ubicados sobre la ribera.

Durante la cobertura se mencionó que un bar de playa del Balneario Municipal y el comedor del Paraná Rowing Club habían anunciado sus cierres temporales hasta que descendiera el nivel del agua.

Esta situación genera preocupación por la interrupción de las actividades comerciales y las consecuencias económicas que podrían afrontar los establecimientos afectados.

En el caso del Club Atlético Estudiantes, la inundación del restaurante, los quinchos y otros sectores también planteó la necesidad de futuras tareas de limpieza y recuperación una vez que retrocediera el río.

Familias afectadas en Bajada Grande y otros sectores costeros

La creciente también provocó complicaciones en distintos barrios ribereños de Paraná, especialmente en Bajada Grande, Puerto Sánchez, Los Arenales y la zona de la Toma.

En recorridas anteriores, Elonce registró viviendas alcanzadas por el agua y testimonios de vecinos que manifestaron preocupación por sus pertenencias y la posibilidad de tener que abandonar sus hogares.

Uno de los habitantes de Bajada Grande describió cómo el agua avanzaba sobre las viviendas: “El agua es silenciosa, uno no se da cuenta y de un momento a otro tenés el agua en tu casa. Vos pensás que tenés las defensas, sin embargo, siempre encuentra por dónde entrar”.