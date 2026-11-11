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Paraná La propuesta municipal recorrerá tres puntos de Paraná

Feria en tu barrio tendrá una edición especial de Navidad: días, horarios y lugares

La Municipalidad de Paraná anunció una edición especial de Navidad de Feria en tu barrio, que recorrerá tres sectores de la ciudad. Los vecinos podrán comprar alimentos y productos locales a precios accesibles, directamente de los productores. Conocé el cronograma.

11 de Noviembre de 2026
Feria en tu barrio edición especial de Navidad.
Feria en tu barrio edición especial de Navidad. Foto: (Archivo).

La Municipalidad de Paraná anunció una edición especial de Navidad de Feria en tu barrio, que recorrerá tres sectores de la ciudad. Los vecinos podrán comprar alimentos y productos locales a precios accesibles, directamente de los productores. Conocé el cronograma.

La Feria en tu barrio tendrá una edición especial de Navidad esta semana en Paraná, con tres jornadas destinadas a acercar productos de calidad y a precios accesibles a los vecinos. La propuesta impulsada por la Municipalidad se desarrollará en plaza España, barrio Las Flores y plaza Sáenz Peña, siempre de 9 a 13.

La iniciativa busca fortalecer el consumo de alimentos de producción local, promover la economía de cercanía y facilitar el acceso de las familias a productos directamente comercializados por productores y emprendedores de Paraná y la región.

El subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante, explicó que la propuesta “promueve el consumo de alimentos de producción local, fortalece la economía de cercanía y facilita el acceso de las familias a productos de calidad a precios convenientes”.

 

Feria en tu barrio: dónde y cuándo se realizará

 

La edición especial de Navidad contará con tres jornadas en distintos sectores de Paraná, con el objetivo de facilitar la participación de los vecinos y ampliar los espacios de comercialización.

El cronograma anunciado por la Municipalidad es el siguiente:

  • Miércoles: plaza España, junto a la Comisión Vecinal Rocamora, de 9 a 13.
  • Jueves: barrio Las Flores, en la intersección de Los Aromos e Ituzaingó, de 9 a 13.
  • Sábado: plaza Sáenz Peña, de 9 a 13.

De esta manera, los vecinos tendrán distintas oportunidades para adquirir alimentos y productos locales sin intermediarios, en espacios cercanos a sus hogares.

Una propuesta para acompañar la economía familiar

 

Bustamante destacó que la iniciativa formó parte de una política municipal impulsada por la gestión de la intendenta Rosario Romero, orientada a fortalecer el vínculo entre productores y consumidores.

 

“Feria en tu barrio es una política de soberanía alimentaria que impulsa la gestión municipal y que permite a los vecinos acceder a alimentos de muy buena calidad y a precios convenientes”, subrayó el funcionario.

 

En ese sentido, remarcó la importancia de mantener estos espacios de comercialización en diferentes barrios, especialmente durante el período previo a las fiestas de fin de año, cuando las familias comienzan a organizar sus compras navideñas.

Impulso a los productores y emprendedores locales

 

La edición especial de Navidad también buscó generar nuevas oportunidades de venta para productores y emprendedores de Paraná y localidades cercanas, mediante el contacto directo con los consumidores.

 

Desde el Municipio señalaron que estas jornadas permiten fortalecer los circuitos cortos de comercialización y acompañar la actividad económica local.

 

Así, Feria en tu barrio continuará recorriendo distintos puntos de Paraná con una propuesta que combina precios accesibles, producción regional y acompañamiento a la economía de las familias en la previa de Navidad.

Temas:

Municipalidad de Paraná Feria en tu barrio Navidad Paraná
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