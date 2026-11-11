Feria en tu barrio tendrá una edición especial de Navidad: días, horarios y lugares

La Feria en tu barrio tendrá una edición especial de Navidad esta semana en Paraná, con tres jornadas destinadas a acercar productos de calidad y a precios accesibles a los vecinos. La propuesta impulsada por la Municipalidad se desarrollará en plaza España, barrio Las Flores y plaza Sáenz Peña, siempre de 9 a 13.

La iniciativa busca fortalecer el consumo de alimentos de producción local, promover la economía de cercanía y facilitar el acceso de las familias a productos directamente comercializados por productores y emprendedores de Paraná y la región.

El subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante, explicó que la propuesta “promueve el consumo de alimentos de producción local, fortalece la economía de cercanía y facilita el acceso de las familias a productos de calidad a precios convenientes”.

Feria en tu barrio: dónde y cuándo se realizará

La edición especial de Navidad contará con tres jornadas en distintos sectores de Paraná, con el objetivo de facilitar la participación de los vecinos y ampliar los espacios de comercialización.

El cronograma anunciado por la Municipalidad es el siguiente:

Miércoles: plaza España, junto a la Comisión Vecinal Rocamora, de 9 a 13.

plaza España, junto a la Comisión Vecinal Rocamora, de 9 a 13. Jueves: barrio Las Flores, en la intersección de Los Aromos e Ituzaingó, de 9 a 13.

barrio Las Flores, en la intersección de Los Aromos e Ituzaingó, de 9 a 13. Sábado: plaza Sáenz Peña, de 9 a 13.

De esta manera, los vecinos tendrán distintas oportunidades para adquirir alimentos y productos locales sin intermediarios, en espacios cercanos a sus hogares.

Una propuesta para acompañar la economía familiar

Bustamante destacó que la iniciativa formó parte de una política municipal impulsada por la gestión de la intendenta Rosario Romero, orientada a fortalecer el vínculo entre productores y consumidores.

“Feria en tu barrio es una política de soberanía alimentaria que impulsa la gestión municipal y que permite a los vecinos acceder a alimentos de muy buena calidad y a precios convenientes”, subrayó el funcionario.

En ese sentido, remarcó la importancia de mantener estos espacios de comercialización en diferentes barrios, especialmente durante el período previo a las fiestas de fin de año, cuando las familias comienzan a organizar sus compras navideñas.

Impulso a los productores y emprendedores locales

La edición especial de Navidad también buscó generar nuevas oportunidades de venta para productores y emprendedores de Paraná y localidades cercanas, mediante el contacto directo con los consumidores.

Desde el Municipio señalaron que estas jornadas permiten fortalecer los circuitos cortos de comercialización y acompañar la actividad económica local.

Así, Feria en tu barrio continuará recorriendo distintos puntos de Paraná con una propuesta que combina precios accesibles, producción regional y acompañamiento a la economía de las familias en la previa de Navidad.