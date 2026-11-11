Crecida del río Paraná: el agua ingresó a viviendas de Toma Nueva y vecinos se resisten a abandonar sus hogares

La crecida del río Paraná en Toma Nueva mantiene en alerta a las familias que viven sobre Camino Costero, donde el agua ya ingresó a varias viviendas y amenaza con avanzar sobre otras propiedades. En medio de la emergencia, algunos vecinos improvisaron espacios elevados para resguardar sus pertenencias y dormir, mientras otros comenzaron a preparar refugios sobre las barrancas ante la posibilidad de nuevas inundaciones.

Uno de los casos es el de Ramón, un vecino que vive desde hace 72 años en el lugar. El agua ocupó la planta baja de su vivienda y debió trasladar su dormitorio a un sector superior que acondicionó para permanecer allí junto a su perro. A pesar de las condiciones, asegura que no piensa abandonar su hogar.

“Es mi lugar. Si yo me voy de acá, viene gente de afuera y te roba”, expresó Ramón durante una recorrida de Elonce por el barrio. El hombre explicó que conoce el comportamiento del río y sabía que la creciente podía alcanzar su propiedad. “Sabía que esto iba a pasar, que se iba a inundar”, sostuvo.

Una vida junto al río y el temor a perderlo todo

Ramón contó que el agua comenzó a afectar su vivienda aproximadamente una semana atrás. Desde entonces, permanece en el lugar y enfrenta las dificultades cotidianas de vivir rodeado por la creciente. Su cuñado Marcelo también lo acompaña en medio de la emergencia.

La situación se repite en otras viviendas de la zona. Los vecinos utilizan botas para desplazarse por los sectores anegados y observan cómo el agua continúa ocupando las calles. Durante la recorrida periodística, se pudo comprobar que algunos tramos ya presentan acumulaciones importantes que dificultan la circulación de vehículos.

Marcelo advirtió sobre las dificultades que enfrentan las familias de sectores más alejados. “Con la precariedad que tenemos, tratamos de corazón de asistir a los vecinos que están en el fondo, que también tienen poca asistencia como nosotros”, señaló.

Vecinos temen que el agua avance sobre más viviendas

Del otro lado de Camino Costero vive Jessica, cuya casa todavía no fue alcanzada por el agua. Sin embargo, la preocupación creció luego de que recibieran advertencias sobre la posibilidad de que la inundación avance hacia las propiedades ubicadas frente a las viviendas actualmente afectadas.

“Hasta ahora no nos llegó el agua, gracias a Dios, pero hoy anduvo el presidente de la comisión vecinal y dijo que iba a llegar más alto todavía y que iba a entrar a las casas. Esa es nuestra preocupación”, relató.

Ante ese escenario, algunas familias comenzaron a limpiar las barrancas para acondicionar espacios elevados donde resguardar muebles y otros elementos. “Hoy empezamos a limpiar las barrancas para poder armar carpas y para poner las cosas arriba”, explicó Jessica.

La vecina remarcó que el temor a los robos también condiciona la decisión de permanecer en el barrio. No obstante, reconoció que las condiciones actuales resultan insostenibles para quienes ya tienen sus casas inundadas.

Jessica también dió a conocer que intentar colaborar entre los vecinos para hacer un centro de ayuda en los puntos más altos del barrio. El objetivo del proyecto es que los afectados puedan seguir viviendo en mejores condiciones sin salir del barrio. "es para que tampoco tengan que salir de acá, pero que no tengan que vivir así, abajo del agua. No es digno vivir así”, expresó la vecina.

Reclaman asistencia y la presencia de autoridades

Los habitantes de Camino Costero también plantearon dificultades para acceder a la asistencia. Ramón aseguró que, hasta el momento de la entrevista, no había recibido los elementos preventivos que, según otros vecinos, fueron distribuidos en sectores cercanos.

“A nosotros no nos llegó nada. Ellos vienen, preguntan, hacen la nota y después se olvidan”, cuestionó el hombre, al reclamar mayor acompañamiento para las familias afectadas.

Jessica, por su parte, pidió que la intendenta Rosario Romero visite personalmente el sector. “Nos gustaría que se acerque y vea la situación en la que está toda la gente acá. Lo estamos necesitando”, manifestó.

La creciente continúa generando preocupación en Toma Nueva. Según las mediciones mencionadas durante el móvil, el río alcanzó los 5,43 metros, frente a los 5,29 registrados el día anterior. Mientras esperan ayuda, Ramón, Jessica y sus vecinos intentan proteger sus viviendas y pertenencias ante el avance del agua.