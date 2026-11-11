Presupuesto 2027 de Paraná prevé $44.785 millones para obras: fue derivado a comisión del Concejo Deliberante

El Presupuesto 2027 de Paraná contempla recursos por $295.258 millones y una inversión de $44.785 millones en obras públicas. Junto con la Ordenanza Tributaria, fue derivado a comisión del Concejo Deliberante para su análisis.
El Presupuesto 2027 de Paraná y el proyecto de Ordenanza Tributaria tomaron estado parlamentario durante la 17ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante. Ambas iniciativas, enviadas por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), fueron derivadas a la Comisión de Economía, Hacienda y Producción para su análisis.
El proyecto presupuestario contempla recursos por $295.258 millones y una inversión de $44.785 millones en obra pública, financiada íntegramente con fondos municipales. Además, prevé mejorar los servicios esenciales y reducir el stock de deuda en más de siete millones de dólares, sin contraer nuevos préstamos.
La concejala Luisina Minni (Más para Entre Ríos) destacó que la propuesta mantuvo los principios de equilibrio fiscal y autonomía municipal. “Es un proyecto de Presupuesto que mantiene los principios de equilibrio fiscal y de autonomía municipal, con obras públicas que serán financiadas con recursos 100% municipales”, sostuvo.
Obras públicas y transporte
Entre las intervenciones previstas, Minni mencionó la finalización de obras en la Ruta Nacional 12, redes de agua potable y cloacas, cordones cuneta y mejoras del pavimento en distintos sectores de la ciudad.
También destacó el fortalecimiento del Presupuesto Participativo, al considerar que constituye una herramienta para definir intervenciones junto a las comunidades.
Respecto del transporte público, señaló que se contempló una inversión importante para sostener la nueva concesión y mantener tarifas accesibles, pese a la eliminación de subsidios nacionales al transporte del interior del país.
Asistencia social y Ordenanza Tributaria
La concejala explicó que el proyecto también contempló partidas destinadas a asistencia social y contingencias climáticas, ante los efectos del fenómeno de El Niño y las tareas desarrolladas por el Comité de Crisis.
Por otra parte, la Ordenanza Tributaria 2027 propuso profundizar la simplificación impositiva iniciada durante 2026 y avanzar en la modernización administrativa municipal.
Según los fundamentos del Ejecutivo, la iniciativa conservó la estructura tributaria vigente, sus alícuotas y el mecanismo de actualización mediante el Índice Referencial de Actualización Tributaria (IRAT). Ambos proyectos quedaron sujetos al tratamiento legislativo.