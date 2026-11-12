Atropellaron a una gata montés, la abandonaron herida y una vecina la rescató

Una gata montés adulta fue atropellada en la zona del Perilago de Concordia y quedó abandonada con graves lesiones. El animal fue encontrado por una persona que decidió auxiliarlo y trasladarlo a la veterinaria Hakuna Matata, donde recibió atención profesional. Según denunciaron desde el establecimiento, quien protagonizó el accidente se retiró del lugar sin asistir al ejemplar.

La veterinaria Paula Pitura explicó que se trataba de una hembra adulta que presentaba distintas heridas producto del impacto. Además, cuestionó la falta de dispositivos de rescate para animales silvestres en la zona.

“Es una hembra de gato montés adulta que nos llevaron lastimada, chocada en la zona del Perilago de Concordia. Fue asistida por una persona que la encontró porque quien produjo el accidente se dio a la fuga”, relató la profesional, y según publicó Concordia Policiales.

La gata montés sufrió lesiones en la boca, los dientes y un ojo

Al ingresar a la veterinaria, el animal presentaba una importante herida en la boca, fracturas dentales, una lesión ocular y signos de una contusión en la cabeza.

Pitura explicó que el ejemplar se encontraba prácticamente inconsciente cuando fue asistido y que debieron sedarlo para poder realizar las primeras intervenciones, debido a su condición de animal silvestre.

Gata montés atropellada en Concordia (fuente Veterinaria Hakuna Matata)

“Tiene una herida grande en la boca, con fractura de dientes que aparentemente son recientes, aunque también podrían ser lesiones anteriores. Tiene una herida en el ojo y se ve que tuvo una contusión en la cabeza. Estaba prácticamente inconsciente y tuvimos que realizarle una sedación”, detalló.

La profesional indicó que intentaban rehabilitar al animal con los recursos disponibles, aunque no brindó precisiones sobre su evolución ni sobre las posibilidades de recuperación.

Advierten por la falta de rescate de fauna silvestre

La veterinaria también manifestó su preocupación por la ausencia de equipos especializados para asistir a animales silvestres heridos en accidentes de tránsito.

“No hay un grupo de rescate de fauna en esa zona, no hay protección para los animales y no es la primera vez que chocan animales y los dejan abandonados, sin que nadie sepa qué hacer con ellos”, sostuvo Pitura.

Gata montés atropellada en Concordia (fuente Veterinaria Hakuna Matata)

En ese sentido, explicó que ante situaciones similares suelen comunicarse con ella para solicitar asistencia veterinaria, aunque las posibilidades de atención y rehabilitación dependen de los recursos disponibles.

“Me llaman a mí y tratamos de rehabilitarla dentro de nuestras posibilidades”, expresó.

Por qué no deben manipularse los gatos monteses

Pitura recordó que los gatos monteses son animales silvestres y que, a diferencia de los gatos domésticos, pueden reaccionar de manera agresiva cuando se encuentran heridos o amenazados.

También advirtió que pueden transmitir enfermedades, por lo que no deben ser tratados como mascotas ni manipulados sin conocimientos y medidas de protección adecuados.

El caso volvió a poner en discusión la necesidad de contar con mecanismos de asistencia para la fauna silvestre que resulta herida en rutas y caminos cercanos a ambientes naturales.