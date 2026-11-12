El ganador de $1.852 millones en el Quini 6 repetía la jugada desde hacía años: “Lo necesita”

Un apostador de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, se convirtió el pasado domingo 8 de noviembre en el único ganador del premio mayor del Quini 6, al acertar los seis números de la modalidad Tradicional. La combinación 01 – 16 – 25 – 29 – 37 – 43 le permitió adjudicarse $1.852.200.529 en el sorteo número 3.424, gracias a una jugada realizada en una agencia de lotería ubicada en Italia 488.

El ganador nicoleño fue el único participante que consiguió acertar los seis números en las modalidades principales del sorteo. Tanto La Segunda como el Revancha quedaron sin ganadores del premio mayor, mientras que en el Tradicional otros 17 apostadores acertaron cinco números y recibirán $3.254.275 cada uno. Además, 924 jugadores consiguieron cuatro aciertos y cobrarán $17.961.

Fabián y Gisela, propietarios de la agencia que vendió el boleto ganador contaron que se enteraron “por un cliente que nos llamó por teléfono para decir que en el sorteo habían dicho la dirección de acá, un revuelo bárbaro y estamos muy contentos porque es un cliente de la agencia que lo necesita. Estamos felices. Es un premio grandísimo, porque es el primero vendido en San Nicolás, así que esperamos darle suerte a alguien más”, expresaron.

Una de las particularidades del boleto ganador es que el apostador mantenía la misma combinación desde hacía tiempo, por lo que no se trató de una jugada automática. “Es una boleta que sigue hace un tiempo”, explicó Gisela.

La venta del boleto ganador también representa un ingreso económico para el comercio, ya que las agencias reciben un premio estímulo por este tipo de operaciones. Sin embargo, Gisela aclaró que el monto es mucho menor que el obtenido por el apostador, pero de todas maneras, “algo vamos a hacer”.

Fabián explicó que el dinero les permitirá afrontar obligaciones económicas: “Pagar deudas que tenemos, como todo ciudadano, que en estos momentos a todos se nos hace difícil afrontar los sueldos, los impuestos, así que nos va a aliviar un poco”, manifestó. Por su parte, Gisela agregó: “Es un premio estimulo que te da la lotería, pero está bueno”.

Los propietarios también destacaron que el premio puede repercutir favorablemente en la actividad comercial de la agencia. “Yo creo que es positivo, porque bueno damos suerte, hemos vendido premios importantes, no tan grandes, billetes de reyes también, de navidad, así que es muy positivo”, sostuvieron.

Cinco años esperando un premio millonario

Fabián y Gisela recordaron que desde que asumieron la propiedad de la agencia aguardaban la posibilidad de vender un premio mayor del Quini 6. Si bien anteriormente habían entregado premios importantes, el resultado del domingo marcó una diferencia respecto de las cifras que habían repartido hasta ahora.

“Estamos hace cinco años, somos dueños, y siempre esperamos un premio grande, hemos tenido premios de cuarenta y pico de millones, de sesenta también, quinielas importantes, pero de Quini 6 es la primera vez”, señalaron.

La identidad del ganador "no se dice"

Pese a que la noticia despertó consultas entre quienes concurren habitualmente a la agencia, los propietarios evitaron revelar la identidad del apostador. Tampoco precisaron si se trata de un hombre o una mujer y remarcaron que mantendrán la confidencialidad de sus clientes.

“No se dice, yo a todos los clientes les digo cuando vienen, ellos me preguntan quién es, y yo les digo: ‘¿A vos te gustaría que yo diga que sos vos el que ganaste?’, no, se puede decir”, explicaron a diario El Norte.

Cuánto le descontará ARCA al ganador de San Nicolás

Si bien el apostador nicoleño ganó más de $1.852 millones en el Quini 6, no recibirá la totalidad del premio debido a los impuestos que se aplican a los juegos de azar. La normativa establece que el descuento se calcula sobre el 90% del monto ganado, mientras que el 10% restante queda fuera de la base imponible.

Sobre esa suma se aplica una tasa del 31%, que representa una retención efectiva del 27,9% del premio total. De esta manera, el ganador deberá afrontar un descuento estimado de $516.763.947,59 y recibirá alrededor de $1.335 millones limpios después de impuestos.