Analizan postergar la Fiesta Nacional del Mate 2027 debido a la creciente del río

La municipalidad de Paraná analiza la posibilidad de postergar la Fiesta Nacional del Mate del año próximo ante la emergencia hídrica provocada por la creciente del río Paraná. La decisión responde a la necesidad de concentrar los recursos en los vecinos afectados por el avance del agua en la zona ribereña y posponer la contratación de artistas ante la incertidumbre climática.

Así lo adelantó la intendenta Rosario Romero, quien afirmó que ante la situación que se vive con las consecuencias de El Niño y la crecida del río, “la prioridad es atender a la gente que está en dificultades y no nos podemos sustraer, no podemos estar de fiesta a metros de donde la gente está”.

Según mencionó, el evento, que en su edición de este año trajo a artistas de renombre, como Lali, Los Caballeros de la Quema, Rombai y Gauchito Club, podría trasladarse a los meses de julio o septiembre.

Sobre la situación de los barrios costeros, el gobierno municipal asiste actualmente a 36 familias autoevacuadas, además de brindar apoyo a los ribereños que decidieron permanecer en sus hogares. El sector más comprometido es Bajada Grande, donde 20 personas se encuentran alojadas en carpas. También se registran inconvenientes por el ingreso de agua en Puerto Sánchez, los arenales y la Toma Nueva.

Asimismo, expresó que los vecinos damnificados “nos piden ayuda alimentaria y de bolsas para llenarlas de arena y proteger las viviendas”.

Además, la Municipalidad coordinó con la Policía de Entre Ríos la instalación de un puesto permanente durante la noche para garantizar la seguridad en la zona de evacuados.

Como parte del operativo de contención, la gestión avanza en la adquisición de equipamiento específico para el desagote del agua acumulada que amenaza a los domicilios más cercanos a la costa.

“Estábamos intentando comprar una bomba medio de urgencia, que sale algo así como 30 millones de pesos, porque las familias de Puerto Viejo tienen miedo que les invada las casas”, explicó la presidenta municipal al programa Cuestión de Fondo, que reproduce el sitio APF. El equipo será destinado a proteger las viviendas de ese sector y a controlar el nivel de la laguna en Bajada Grande.