Entregaron repelentes a vecinos afectados por la creciente del río en Bajada Grande

Entregaron repelentes a vecinos afectados por la creciente en Bajada Grande como parte de un operativo de asistencia sanitaria desarrollado por agentes municipales de Paraná. Los equipos recorrieron las viviendas alcanzadas o rodeadas por el agua del río Paraná, distribuyeron elementos de prevención y evaluaron las necesidades de las familias que permanecieron en el barrio.

Durante las visitas, los trabajadores advirtieron sobre los riesgos sanitarios asociados a las inundaciones. “Sabemos que se vienen las inundaciones y muchas enfermedades, así que estamos repartiendo repelentes, ya que el dengue es una de esas enfermedades”, explicaron.

Además, señalaron que una enfermera municipal realizó tareas de vacunación contra el tétanos. “Mucha gente anda descalza y con eso puede lastimarse y contraer esta enfermedad”, indicaron al explicar la importancia de prevenir infecciones.

Vecinos permanecieron en sus casas por temor a robos

Uno de los problemas detectados fue la decisión de numerosas familias de permanecer en sus viviendas, incluso cuando el agua avanzó sobre los terrenos. Según explicaron los agentes, el temor a sufrir robos condicionó la posibilidad de evacuarse.

“Muchísima gente se quiso quedar por los problemas de seguridad que tiene”, señalaron. En ese sentido, recordaron los testimonios recogidos durante las recorridas: “Los vecinos nos han comentado que durante las inundaciones anteriores les han forzado las puertas, las ventanas y les han llegado a robar hasta lavaderos e inodoros”.

Los trabajadores explicaron que, meses antes de la creciente, habían realizado un relevamiento para identificar la cantidad de habitantes por vivienda, sus problemas de salud, medicamentos habituales y animales domésticos. Esa información permitió organizar el seguimiento de los casos más vulnerables.

Advirtieron sobre serpientes y pacientes aislados

Otra preocupación estuvo relacionada con la posible aparición de serpientes arrastradas por los camalotes. “Todo animal no quiere inundarse ni ahogarse, así que se suben a estas plantas”, explicaron. Por ese motivo, brindaron indicaciones sobre cómo actuar ante una mordedura.

También identificaron situaciones de personas con tratamientos médicos complejos. “Nos hemos encontrado con personas que están con tratamiento de quimioterapia que, si bien su casa no se inunda, todos los alrededores sí”, relataron.

Los agentes remarcaron que estas condiciones dificultaron los traslados hacia los hospitales. “Estamos viendo todas esas situaciones en particular, cómo se las puede ayudar”, agregaron.

Finalmente, informaron que se instalaron carpas de asistencia en la zona del mirador de Bajada Grande. “Hay una carpa de la Municipalidad donde va a haber personal mañana y tarde”, precisaron.

El operativo contempló recorridas para identificar necesidades sanitarias y materiales. “Estamos tratando de ayudar en todo lo que necesiten”, concluyeron.