Un ciclista fue hospitalizado tras chocar con un remis en una esquina de Paraná

Accidente entre un remis y una bicicleta en Paraná

Un joven que circulaba en bicicleta fue trasladado al Hospital San Martín tras protagonizar un accidente de tránsito con un remis en la intersección de las calles Nogoyá y San Luis, en Paraná. El siniestro ocurrió durante la mañana de este jueves, cuando ambos vehículos circulaban en el mismo sentido y el automóvil intentó realizar una maniobra de giro.

El vehículo involucrado fue un Chevrolet Corsa utilizado como remis, conducido por una mujer identificada como Sonia. Según los primeros datos recabados por Elonce en el lugar, ambos circulaban en sentido este-oeste por calle Nogoyá cuando se produjo la colisión.

Accidente entre un remis y una bicicleta en Paraná (foto Elonce)

Como consecuencia del impacto y la posterior caída, el ciclista sufrió golpes y raspaduras en las piernas. Fue asistido y trasladado al Hospital San Martín para recibir atención médica y determinar el alcance de las lesiones.

La conductora del remis contó cómo ocurrió el accidente

En diálogo con Elonce, Sonia explicó que se encontraba trabajando cuando ocurrió el siniestro. Según su relato, había colocado la luz de giro para doblar hacia calle San Luis cuando se produjo el contacto con la bicicleta.

“Venía bajando Nogoyá, pongo la luz de giro para doblar a San Luis y el chico de la bicicleta aparentemente no me vio y se me cruzó”, relató la conductora.

Accidente entre un remis y una bicicleta en Paraná (foto Elonce)

La mujer señaló que el automóvil quedó atravesado sobre la calzada después del accidente y que el joven sufrió raspaduras en las piernas.

“Fue algo con suerte, gracias a Dios. El chico se raspó las piernas, pero fue el susto del momento”, expresó.

“Es la primera vez que me pasa en 11 años”

La remisera contó que lleva once años trabajando como conductora y que nunca había protagonizado una situación similar.

“Es la primera vez que me pasa algo así, así que estoy muy asustada, nerviosa”, manifestó Sonia, todavía conmocionada por lo ocurrido.

Al referirse a la circulación vehicular, consideró que existen conductas imprudentes entre algunos usuarios de la vía pública y remarcó la importancia de respetar las señales de tránsito.

“Hay mucha imprudencia entre las motos y las bicicletas que se cruzan, por más que uno tenga precaución en conducir, en poner las luces de giro o las balizas”, sostuvo.

Un ciclista fue hospitalizado tras chocar con un remis en una esquina de Paraná

El accidente ocurrió en una intersección donde también se estaban desarrollando trabajos de bacheo. Según pudo conocer Elonce, los empleados municipales habían llegado al sector para descargar materiales y comenzar las tareas cuando se produjo el choque.

En el lugar intervino personal de comisaría octava y de Policía Científica, que realizó las actuaciones para establecer cómo ocurrió el siniestro.