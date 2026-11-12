Intentó escapar de la Policía y descartó un arma sobre el techo de una vivienda

Un menor de edad intentó escapar de la policía y arrojó un arma de fuego hacia el techo de una vivienda en la zona de calles Burmeister y Ñandubay.
La Policía de Entre Ríos realizó tres procedimientos durante la madrugada y la mañana de este jueves en distintos sectores de Paraná, donde detuvo a tres hombres y trasladó a un menor a la División Minoridad. Las intervenciones estuvieron vinculadas con el hallazgo de un celular denunciado como robado, daños a un automóvil estacionado y un intento de robo de cables de fibra óptica.
En los procedimientos también se secuestraron un arma de aire comprimido tipo CO2, envoltorios con una sustancia que fue sometida a análisis y un tramo de cable.
El primero de los procedimientos ocurrió durante la mañana de este jueves, en inmediaciones de calles Burmeister y Ñandubay, donde efectivos policiales observaron a un joven que, al advertir su presencia, intentó darse a la fuga.
Durante la huida, el sospechoso arrojó un elemento sobre el techo de una vivienda. Los funcionarios lograron interceptarlo y posteriormente constataron que se trataba de un arma de aire comprimido, tipo CO2, calibre 4,5 milímetros.
Al revisar sus pertenencias, los uniformados encontraron un teléfono celular que había sido denunciado como sustraído momentos antes. También localizaron seis envoltorios con una sustancia sospechosa.
Sin embargo, las pruebas realizadas sobre el material arrojaron resultado negativo para cocaína, según se informó oficialmente.
Ante esta situación, la Fiscalía de Menores dispuso el traslado del joven a la División Minoridad y Violencia Familiar. Además, se ordenó el secuestro del arma, el teléfono y los demás elementos encontrados.
Rompió el vidrio de un automóvil y fue detenido
Otro procedimiento se registró durante la madrugada, cuando un ciudadano alertó a los efectivos sobre daños ocasionados a un vehículo estacionado en inmediaciones de calles Soler y Candiotti.
De acuerdo con la información policial, un hombre había roto el vidrio trasero de un automóvil Renault Logan y posteriormente se retiró caminando del lugar.
Con las características físicas y de vestimenta aportadas, los funcionarios iniciaron una recorrida por el sector y lograron localizar al sospechoso en inmediaciones de Soler y Espeleta.
El hombre, de 23 años, fue identificado y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que ordenó su detención y posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales.
Sorprendieron a dos hombres cuando intentaban sustraer cables de fibra óptica
El tercer procedimiento ocurrió durante la madrugada de este jueves, luego de que personal de la División 911 y Videovigilancia alertara sobre la presencia de dos hombres que intentaban sustraer cables en inmediaciones de calles Los Ceibos y Las Tacuaras.
Tras recibir el aviso, efectivos policiales realizaron una recorrida por la zona y consiguieron localizar a los sospechosos, ambos mayores de edad.
Durante la intervención, los funcionarios constataron que tenían en su poder un tramo de aproximadamente dos metros de cable de fibra óptica, que fue secuestrado como parte de las actuaciones y los sujetos quedaron detenidos.