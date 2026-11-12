Control en la ruta 14: identificaron a tres ciudadanos chinos sin registro de ingreso al país

Gendarmería identificó en Entre Ríos a tres ciudadanos chinos que no registraban un ingreso regular a la Argentina. Las dos mujeres y el hombre viajaban en un vehículo de traslado de pasajeros proveniente de Misiones cuando fueron identificados en un control sobre la Ruta Nacional 14.

El procedimiento se realizó a la altura del kilómetro 164,5. Allí, los efectivos detuvieron la marcha del vehículo para solicitar la documentación de quienes viajaban.

El operativo estuvo a cargo del Grupo Seguridad Vial Colón, que depende del Escuadrón 6 Concepción del Uruguay de Gendarmería Nacional.

Qué verificaron durante el control

Tras identificar a los tres ciudadanos chinos, los efectivos consultaron los sistemas de información. Según informó Gendarmería este jueves 12 de noviembre, la búsqueda no arrojó registros de ingreso regular al país para ninguno de los pasajeros.

A partir del resultado de la consulta, se dio intervención a la Dirección Nacional de Migraciones para que evaluara la situación de las tres personas.

El organismo dispuso las medidas administrativas y ordenó la reconducción de los pasajeros hacia su país de origen.

El traslado al paso fronterizo

Para dar cumplimiento a la disposición de Migraciones, Gendarmería coordinó el traslado de los tres ciudadanos chinos a Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes.

En el paso internacional Paso de los Libres–Uruguayana, las tres personas quedaron a disposición de las autoridades migratorias para que continuaran con el trámite.

Las actuaciones se enmarcaron en la Ley de Migraciones 25.871. El parte oficial informó la entrega a las autoridades en el paso fronterizo como última novedad del operativo.