AUH para monotributistas: quiénes pueden cobrarla y qué requisitos deben cumplir

Los monotributistas de las categorías A a G pueden cobrar la Asignación Familiar por Hijo a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), siempre que cumplan los requisitos. Quienes están inscriptos en el Monotributo Social pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En el régimen común, estar al día con los pagos ante ARCA es uno de los requisitos. ANSES también toma en cuenta la categoría tributaria y verifica que los vínculos familiares estén acreditados.

La AUH está destinada, entre otros grupos, a personas desocupadas, trabajadores no registrados, personal de casas particulares y titulares del Monotributo Social. La situación laboral y registral del grupo familiar incide en la evaluación de cada caso.

Qué categorías pueden cobrar el SUAF

El anexo VI de la Resolución 303/2026 de ANSES establece que en noviembre la Asignación Familiar por Hijo corresponde a los monotributistas de las categorías A, B, C, D, E, F y G que reúnen los requisitos. El monto varía según la categoría.

Las categorías H, I, J y K quedan fuera de la asignación general por hijo. Para quienes tienen hijos con discapacidad, el cuadro vigente contempla tanto la asignación familiar como la ayuda escolar anual, sujetas a las condiciones de cada prestación.

La Asignación Familiar por Hijo se paga por cada hijo menor de 18 años. Para la prestación por hijo con discapacidad rige la excepción al límite de edad y se requiere la autorización correspondiente de ANSES.

Cuándo corresponde la AUH en el Monotributo Social

Los monotributistas sociales pueden percibir la AUH si su inscripción está vigente y cumplen las condiciones que verifica ANSES. La prestación alcanza a hijos menores de 18 años y, en caso de discapacidad, se otorga sin límite de edad.

El Monotributo Social también es compatible con la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE), siempre que la persona reúna los requisitos de esa prestación.

El régimen está dirigido a trabajadores independientes y emprendedores en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Les permite registrar su actividad, emitir facturas y acceder a una obra social.

Cómo consultar una asignación suspendida o denegada

La liquidación se puede revisar en mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En el apartado “Hijos”, hay que ingresar a “Mis Asignaciones” y seleccionar el período que se quiere consultar.

La plataforma indica en verde los pagos vigentes, en amarillo las asignaciones suspendidas o embargadas y en rojo las denegadas. La opción “Ver más” muestra el motivo de una suspensión o negativa y, cuando corresponde, cómo subsanarla.

Si falta acreditar un vínculo familiar, la documentación se puede presentar por Atención Virtual. Según el caso, ANSES puede requerir las partidas de nacimiento, los DNI del grupo familiar o el certificado de matrimonio o convivencia.