Trágico desenlace en Diamante: encontraron el cuerpo del peón rural desaparecido

Hallaron sin vida al hombre desaparecido en una isla de Diamante.

Hallaron sin vida al hombre desaparecido en una isla de Diamante durante un operativo realizado este jueves 12 de noviembre en aguas del arroyo La Fija, en la isla Las Liebres. Se trata de José Antonio Hernández, de 49 años, quien había desaparecido mientras realizaba tareas rurales junto a otras dos personas.

El hallazgo se produjo alrededor de las 11.30, luego de varias horas de rastrillajes encabezados por personal de la Comisaría Flotante, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos.

Según el informe policial, los efectivos desplegaron un operativo con elementos específicos para localizar a Hernández bajo el agua, en el sector donde había sido visto por última vez. Finalmente, lograron recuperar su cuerpo, que se encontraba sin vida.

Archivo.

Cómo ocurrió la desaparición en la isla Las Liebres

El hecho se había registrado durante la jornada del miércoles 11 de noviembre, cuando Hernández trabajaba en el arreo de hacienda a caballo en una zona de islas del departamento Diamante.

De acuerdo con la información difundida previamente por la Jefatura Departamental, el trabajador rural ingresó a un sector cubierto por agua y desapareció de la superficie. Otras dos personas que participaban de las tareas presenciaron lo sucedido.

La desaparición fue comunicada a las autoridades alrededor de las 20 del miércoles. Tras las primeras actuaciones, se dispuso continuar la búsqueda durante la mañana del jueves, aprovechando las condiciones de luz natural.

(PER)

Intervención policial y actuaciones de la Fiscalía

Durante el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría Flotante, la Jefatura Departamental Diamante y Prefectura Naval Argentina, que colaboraron en las tareas de localización.

También se había convocado a buzos tácticos, aunque no llegaron a intervenir en el lugar debido a que el cuerpo fue encontrado antes de su arribo.

Una vez concretado el hallazgo, personal de la Jefatura Departamental Diamante asumió las actuaciones correspondientes, siguiendo las directivas impartidas por la Fiscalía local.

El cuerpo de Hernández fue trasladado hacia la ciudad de Diamante para continuar con las diligencias judiciales ordenadas. Hasta el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre las circunstancias que provocaron su fallecimiento.