La paranaense Lara Abud ganó dos medallas de oro en el Sudamericano de Canotaje

La palista paranaense Lara Abud se destacó en el Campeonato Sudamericano de Canotaje de Velocidad, disputado en Chile, donde consiguió dos medallas de oro junto a Priscila Vukonich en las pruebas de K2 1.000 metros y K2 500 metros, en la categoría Sub 23. La representante del Club Náutico Paraná integró la delegación argentina que se consagró campeona sudamericana por países.

En una entrevista con El Once Deportivo, Abud repasó su participación en la competencia internacional, que llegó apenas dos semanas después de haber disputado el Mundial de Canotaje Maratón en Gualeguaychú. La deportista explicó que debió adaptar rápidamente su preparación para afrontar dos modalidades con exigencias físicas diferentes.

"Sabíamos que iba a ser duro, más que nada porque hacía dos semanas que habíamos competido en el Mundial, en otra modalidad totalmente distinta. Maratón y velocidad son dos cosas diferentes", explicó.

Dos medallas de oro y una adaptación contrarreloj

La representante del Club Náutico Paraná consiguió sus dos títulos sudamericanos en embarcaciones dobles junto a Priscila Vukonich. Además, compitió en K1 200 metros, prueba en la que finalizó en el cuarto puesto.

Abud explicó que la preparación para el Sudamericano estuvo condicionada por el desgaste acumulado durante el Mundial de Maratón. Por ese motivo, la primera semana posterior a la competencia estuvo destinada principalmente a la recuperación física.

"Durante el año habíamos hecho velocidad, no fue algo de la nada. La primera semana fue más que nada descansar y después hacer trabajos un poco más explosivos durante el tiempo que quedaba", detalló.

La palista también se refirió a las exigencias de las pruebas de velocidad, donde los esfuerzos son más intensos y concentrados en distancias cortas.

"En velocidad son tiradas más cortas, pero llegás a un punto en el que el cuerpo ya no te responde. Es un miedo decir cómo lo voy a sentir y cómo lo voy a afrontar", reconoció.

Pese a las dificultades, realizó un balance positivo de su participación. "Estoy muy contenta y satisfecha. La pasé muy bien en el viaje, que era lo que quería: pasarla bien, divertirme y no sufrir tanto las carreras", expresó.

Argentina fue campeona sudamericana y Abud destacó el valor de las medallas

La delegación argentina terminó en el primer puesto de la clasificación general por países, mientras que Chile ocupó el segundo lugar.

Abud destacó que los resultados obtenidos por los representantes nacionales suelen naturalizarse debido al buen nivel que históricamente mostró Argentina en las competencias continentales.

"Nosotros siempre hablamos de que nuestro deporte es como que se acostumbra a ganar, porque Argentina tiene muy buena posición a nivel sudamericano. Pero no hay que perder el foco: estás participando a nivel sudamericano, estás ganando y sos el mejor de Sudamérica en tu categoría", reflexionó.

La deportista también resaltó el desempeño de otros representantes entrerrianos, entre ellos Leonardo Bauduco, Luis Espinoza, Santiago Fernández y Jazmín Schneider, además de sus compañeros del Club Náutico Paraná, Priscila Vukonich y Simón Bechis.

El reclamo por el apoyo económico a los deportistas

Uno de los momentos más destacados de la entrevista estuvo relacionado con las diferencias de financiamiento entre los países que participan en las competencias internacionales.

Abud señaló que Argentina logró consagrarse campeona sudamericana pese a contar con una delegación considerablemente menor que la de Chile.

"Terminamos siendo campeones por equipo, siendo la mitad de la delegación que era Chile. Imaginate si hubiésemos tenido la misma cantidad. Con los pocos que somos, los resultados que tenemos y el apoyo que nos dan, es algo que da que hablar", manifestó.

En ese sentido, cuestionó que muchas veces los deportistas deban obtener resultados internacionales antes de acceder a mayores recursos para continuar con su preparación.

"En vez de ser un apoyo al proceso para tener la medalla, tenés que tener la medalla y después te la recompensan. Entonces, conseguí el logro y vamos a apostar en vos. Apostá antes para que consigan el logro", planteó.

La palista consideró que esta situación representa una dificultad para quienes necesitan sostener sus entrenamientos, afrontar viajes y combinar la actividad deportiva con otras responsabilidades.

La experiencia histórica del Mundial de Maratón en Gualeguaychú

Durante la entrevista, Abud también recordó su participación en el Mundial de Canotaje Maratón, realizado en Gualeguaychú, que representó un acontecimiento histórico para la disciplina por tratarse de la primera edición disputada en Sudamérica.

"Fue tremendo poder participar y ser parte de algo histórico, porque nunca antes se había hecho un Mundial en Sudamérica. Que estuviera mi familia viéndome fue muy importante. Estoy súper orgullosa de haber podido clasificar", expresó.

La deportista destacó especialmente la posibilidad de compartir el escenario de competencia con figuras internacionales que habitualmente observa a través de las redes sociales.

"Ellos están en Gualeguaychú. Vos los ves en fotos y después están acá, donde nosotros vamos y hacemos un entrenamiento. Es tremendo", relató.

También valoró que la organización del campeonato permitiera acercar a la Argentina a deportistas de distintos continentes.

"La Federación Internacional de Canotaje se mueve mucho en Europa, Estados Unidos y Canadá. Que ellos hayan tenido que venir hacia donde estamos nosotros es un montón. Movimos un poco ese paradigma", sostuvo.

La crecida del río Paraná y las precauciones para entrenar

Sobre el final de la entrevista, Abud fue consultada por las consecuencias de la creciente del río Paraná para quienes practican canotaje en la capital entrerriana.

La deportista explicó que todavía no había retomado los entrenamientos en el agua desde que se produjo el incremento más importante del nivel del río.

CANOTAJE - SUDAMERICANO VELOCIDADLA PARANAENSE LARA ABUD BRILLÓ EN CHILE

"Cuando me fui ya estaba subiendo, pero no era demasiado. El otro día fui al club y vi que estaba muy alto", comentó.

En ese sentido, recordó que el Club Náutico Paraná difundió recomendaciones de seguridad para quienes desarrollan actividades náuticas, especialmente por la presencia de objetos sumergidos y elementos arrastrados por la corriente.

Finalmente, Abud agradeció el acompañamiento recibido durante las competencias internacionales. "Agradezco más que nada a mi familia, al Club Náutico, que siempre nos apoya, a mis entrenadores, a Mica, que me acompañó en todo este proceso del Mundial y el Sudamericano, y a mis amigos", concluyó.