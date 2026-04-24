Lara Abud sueña en grande en el canotaje: “El objetivo es ir a los Juegos Olímpicos”

REDACCIÓN ELONCE
La palista Lara Abud fue protagonista en El Once Deportivo, donde repasó su presente en el canotaje, su exigente preparación y los desafíos internacionales que tiene por delante.
La joven deportista Lara Abud fue una de las grandes protagonistas del programa radial El Once Deportivo, emitido por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, donde brindó una extensa entrevista en la que repasó su actualidad en el canotaje. Con apenas 19 años, la entrerriana dejó en claro que atraviesa un momento clave en su carrera, con compromisos internacionales y una rutina de entrenamiento de alto rendimiento.
Durante la charla, Lara Abud destacó la importancia de haber competido recientemente en el campeonato nacional de maratón, que además fue clasificatorio para el Mundial que se realizará en Gualeguaychú. “Es la primera vez en la historia que el canotaje que se hace una competencia tan grande. Estamos muy emocionados porque vamos a correr acá cerquita”, expresó con entusiasmo.
La posibilidad de competir en su provincia representa un hecho histórico no solo para ella, sino para todo el deporte. La joven remarcó el valor simbólico de ser anfitriona en un evento de esta magnitud, lo que también implica una motivación extra en su preparación.
Una rutina exigente y el desafío de competir en dos modalidades
En otro tramo de la entrevista, Lara Abud explicó las diferencias entre las disciplinas en las que compite: velocidad y maratón. Mientras que en velocidad las pruebas son de 500 metros, en maratón las distancias alcanzan los 21 kilómetros.
La preparación para cada modalidad implica cambios importantes en la planificación. La palista detalló cómo son las concentraciones con el equipo nacional y el nivel de exigencia física. “Nosotros tenemos lo que se llaman micro ciclos, que lo hacemos por concentración. Va subiendo la intensidad de las semanas”, explicó, dejando en evidencia la estructura profesional de su entrenamiento.
Además, describió una jornada típica de trabajo: “Hacemos dos turnos de agua seguidos, que terminan siendo dos horas. Después tenemos un gimnasio con un preparador físico tres veces por semana”. La rutina puede incluir hasta cuatro turnos diarios, lo que refleja el nivel de compromiso que exige el alto rendimiento.
El rol del equipo y la importancia del entorno
Lara Abud también puso en valor el acompañamiento de su entorno, especialmente de su entrenadora. “Siempre resalto a todas las personas. Tener a Micaela Maslein para mí es es algo muy importante”, afirmó, destacando la experiencia de quien la guía en su club.
En ese sentido, resaltó el diferencial de contar con alguien que fue deportista de alto nivel: “siendo los entrenadores, alguien que tenga experiencia como palista, además que desde la lancha es fácil mandar una orden y desde el lado del palista capaz que no está fácil cumplirlo”. Esa mirada integral, según explicó, resulta clave para su crecimiento.
La joven también destacó el valor del equipo nacional y la convivencia durante las concentraciones. “Está buenísimo el poder medirte todos los días", señaló.
Un camino de sacrificios y decisiones personales
Más allá del rendimiento deportivo, Lara Abud compartió aspectos personales que marcaron su carrera. Desde muy joven debió tomar decisiones importantes para priorizar el deporte. Incluso optó por rendir libre el último año de la secundaria debido a las exigencias de entrenamiento y competencia.
“Todo lo que hago, lo hago por el canotaje. Yo como, duermo, estudio lo que puedo en todo en base a canotaje, muevo a mi familia en base a canotaje”, confesó, reflejando el nivel de dedicación que implica su elección.
La deportista también habló de los momentos difíciles, reconociendo que el camino no siempre es lineal. Explicó que atravesó un período en el que no lograba enfocarse. Para superarlo, recurrió a un trabajo interdisciplinario que incluyó apoyo psicológico y nutricional.
“Había tenido un bajón a nivel deportivo”, relató con sinceridad, mostrando una faceta humana que muchas veces queda fuera del foco mediático.
El sueño internacional y el objetivo olímpico
En la recta final de la entrevista, Lara Abud habló de uno de los grandes desafíos que tiene por delante: su participación en la Copa del Mundo de maratón en China. Se trata de una oportunidad única, ya que en esta ocasión los gastos serán cubiertos por la organización, algo poco habitual en la disciplina.
“Está buenísima la oportunidad que nos dieron, además de que es muy rara la posibilidad esta, ya que el maratón siempre hay que pagárselo cada uno”, explicó. Este respaldo le permitirá enfocarse exclusivamente en el rendimiento deportivo.
Finalmente, la joven dejó en claro cuál es su gran objetivo a largo plazo. “va a ser siempre el objetivo de todos los que hacen este deporte: ir a unos Juegos Olímpicos. Es un sueño que tengo”, expresó, con la mirada puesta en el máximo escenario del deporte mundial.