Presentarán el programa Minuto Cero de RCP para ampliar la capacitación comunitaria

REDACCIÓN ELONCE
El programa Minuto Cero de RCP busca acercar herramientas de reanimación cardiopulmonar a la comunidad mediante una propuesta accesible, respaldada por instituciones académicas y especialistas.
El programa Minuto Cero de RCP será presentado como una nueva herramienta de capacitación destinada a acercar conocimientos sobre reanimación cardiopulmonar y prevención de la muerte súbita a toda la comunidad. La iniciativa fue impulsada por la Red Nacional de RCP y Prevención de la Muerte Súbita de la Federación Argentina de Cardiología.
Marcelo Filiberti, secretario de la entidad, brindó detalles sobre el proyecto durante una entrevista en el programa “GPS”, que se emite por Elonce. Allí explicó los alcances de la propuesta y la importancia de promover la formación continua en maniobras que pueden salvar vidas.
En ese sentido, destacó el trabajo realizado por la organización para fortalecer la capacitación en todo el país. “Hemos elaborado la cuarta edición del instructurado con aval universitario. Tenemos más de 220 instructores. Lo cuento porque sería el camino para llegar a la comunidad de una manera más científica con un respaldo académico interesante. Este programa lo diseñamos para que sea más interesante y más accesible y atractivo para la gente”, sostuvo en primer lugar.
La importancia de actuar durante los primeros minutos
Filiberti remarcó que la muerte súbita continúa siendo un problema de salud pública que afecta a miles de personas cada año. Según explicó, si bien muchos casos adquieren notoriedad cuando ocurren en ámbitos deportivos, la mayoría sucede en otros contextos.
“Por la muerte súbita en el deporte, ya hemos tenido 40 mil muertos al año. Si bien es un porcentaje bajo en comparación del resto porque el 70% de los casos ocurren en la calle, pero con el deporte es lo más vistoso”, señaló.
Como ejemplo de la importancia de una rápida intervención, mencionó situaciones conocidas a nivel internacional, como la sufrida por Christian Eriksen, futbolista de la selección de Dinamarca, quien padeció un paro cardíaco durante un partido y pudo sobrevivir gracias a la inmediata asistencia recibida.
El especialista indicó que el objetivo principal del programa es enseñar a actuar desde el primer instante en que se detecta una emergencia cardiovascular, aumentando las posibilidades de supervivencia de la víctima.
Una propuesta accesible para toda la comunidad
“La idea es enseñar a hacer RCP desde el momento en el que nosotros vimos que hizo el paro. Generalmente, en el deporte se hace presencial. Hay una muerte súbita delante de las personas. Este programa fue presentado para poder volcarlo en una hora dentro de la actividad política que uno realiza”, comunicó.
La propuesta apunta a simplificar el acceso a los conocimientos básicos de reanimación cardiopulmonar y fomentar que cada vez más personas cuenten con herramientas para intervenir ante una situación crítica mientras llegan los servicios de emergencia.
Además, Filiberti destacó que existe un creciente interés de la población por capacitarse en este tipo de maniobras. Sin embargo, recordó que la actualización periódica es fundamental para mantener los conocimientos vigentes y actuar correctamente en una emergencia.
“Sé que hay mucho interés, gente que lo hace a diario. El problema es que tiene que hacerlo de manera asidua”, expresó el referente sobre los cursos de RCP, además de añadir que debe repetirse la capacitación una vez al año.