Buscan en Entre Ríos a un prófugo italiano condenado por terrorismo

Las autoridades reforzaron los controles ante la sospecha de que Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas italianas, pueda encontrarse en territorio entrerriano. El hombre escapó de su prisión domiciliaria en Buenos Aires y anteriormente residió en Concepción del Uruguay.
La búsqueda del prófugo italiano Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas italianas, se extendió a Entre Ríos luego de que surgieran indicios sobre su posible presencia en la provincia. El hombre, condenado en Italia a 27 años de prisión por delitos vinculados al terrorismo, escapó de su arresto domiciliario en el barrio porteño de San Telmo. Ante esta situación, las autoridades entrerrianas emitieron una alerta y reforzaron los controles para intentar localizarlo.
La hipótesis sobre su posible presencia en territorio provincial surgió a partir de una declaración y de un antecedente relacionado con su residencia en la región. Según trascendió, Bertulazzi vivió durante un período en Concepción del Uruguay, cuando contaba con el estatus de refugiado político en Argentina.
Hasta el momento, no se confirmó que el prófugo se encuentre efectivamente en Entre Ríos. Sin embargo, la información motivó la intensificación de las tareas de búsqueda y vigilancia en distintos puntos de la provincia.
Ofrecen una recompensa de $20 millones
En paralelo con los operativos, el Ministerio de Seguridad Nacional estableció una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita determinar el paradero de Bertulazzi.
El ciudadano italiano era requerido por la Justicia de su país y enfrentaba un proceso de extradición en Argentina, que se encontraba bajo la intervención del Juzgado Federal N.º 1, a cargo de María Romilda Servini, publicó NA.
De acuerdo con la documentación judicial, la Fiscalía General de la Corte de Apelaciones de Génova emitió el 30 de enero de 1997 una disposición para ejecutar una pena de 27 años de prisión, correspondiente a distintas condenas firmes.
Las condenas que pesan sobre el exintegrante de las Brigadas Rojas
Entre los antecedentes judiciales figura una sentencia de la Corte d'Assise de Milán, dictada el 29 de mayo de 1985 y firme desde el 20 de julio de ese mismo año.
La resolución incluyó delitos de participación en banda armada con fines de terrorismo y subversión del orden democrático, tenencia y porte de armas, municiones y explosivos, fabricación de artefactos incendiarios, incendio, apología del delito e incitación a promover asociaciones con fines terroristas.
También se identificó una sentencia de la Corte d'Assise d'Appello de Génova, del 7 de noviembre de 1985, que quedó firme el 7 de marzo de 1986. En ese expediente se lo condenó por delitos de secuestro agravado, robo agravado continuado, violencia privada, porte abusivo de armas y apología del delito.
Cómo escapó de su prisión domiciliaria
Antes de su fuga, Bertulazzi cumplía arresto domiciliario en un departamento ubicado en el quinto piso de un edificio de la calle Defensa al 600, en el barrio de San Telmo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según la información difundida, el prófugo habría utilizado un arnés para descender desde el balcón de la vivienda hasta un terreno baldío o una estructura lindera. De esa manera, consiguió abandonar el inmueble y evadir la medida judicial.
La fuga activó un operativo de búsqueda que ahora también comprende a Entre Ríos, donde los investigadores consideran relevante su vínculo previo con Concepción del Uruguay.