La inflación de alimentos fue del 2%: los productos que subieron y los que bajaron de precio

La inflación de alimentos alcanzó el 2% en octubre. El rubro es uno de los que tienen mayor incidencia en el costo de vida de todo el país. Se ubicó por debajo del nivel general de precios del décimo mes del año.
La inflación de alimentos alcanzó el 2% en octubre. El dato mensual se ubicó 0,2 puntos por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 2,2%, informó este jueves el INDEC.
El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de su ingreso a cubrir la canasta básica. Por eso, es uno de los rubros con mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.
De enero a octubre, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró un alza del 27%, lo que representó 0,7 puntos porcentuales por encima del nivel general de la inflación acumulada en ese período (26,3%).
De acuerdo con los datos del INDEC, en la comparación mensual, los diez productos que más subieron de precio fueron: Zapallo anco, cebolla, papa, limón, batata, arroz blanco simple, huevos de gallina, leche en polvo entera, pan de mesa y queso pategrás.
Entre las regiones geográficas que releva el Indec, en octubre, Cuyo fue en la que más se incrementó la inflación del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento del 2,6%, seguida por Noreste (2,3%), Pampeana (2,1%), GBA (1,9%), Noroeste (1,8%) y Patagonia (1,6%).
El Indec señaló que Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste y Pampeana, impulsada por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres y Pan y cereales.
En cambio, en la región Patagonia la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos en Gas y Alquiler de la vivienda.
Los 10 alimentos que más subieron de precio en octubre
En octubre, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de septiembre son los siguientes:
Zapallo anco: 58,2%.
Cebolla: 25,2%.
Papa: 24,4%.
Limón: 21,6%.
Batata: 21,6%.
Arroz blanco simple: 4,8%.
Huevos de gallina: 4,6%.
Leche en polvo entera: 4,5%.
Pan de mesa: 4,1%.
Queso pategrás: 3,2%.
Los alimentos que bajaron de precio en octubre
En octubre también hubo un grupo de alimentos que anotaron deflación en relación con septiembre. Fueron los siguientes:
Tomate redondo: -11%.
Banana: -8,4%.
Lechuga: -3,7%.
Naranja: -3,6%.
Pollo entero: -1,1%.
Paleta: -0,7%.
Nalga: -0,4%.
Galletitas dulces envasadas sin relleno: -0,4%.
Jamón cocido: -0,3%.