Las acciones de Nvidia se desploman en Wall Street tras la renuncia de su CEO Jensen Huang

Las acciones de Nvidia registraron una caída de hasta el 14% luego de que la compañía anunciara la salida de su fundador y director ejecutivo. La empresa designó una conducción interina, mientras los analistas de Wall Street evaluaron el impacto del cambio de liderazgo.
Las acciones de Nvidia se desplomaron en Wall Street este jueves 12 de noviembre, luego de que la compañía anunciara la renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo y miembro del directorio. La salida del fundador del fabricante de chips provocó una fuerte reacción entre los inversores y abrió interrogantes sobre el futuro de una de las principales empresas vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial.
Durante las primeras operaciones, los títulos de Nvidia (NVDA) llegaron a registrar una caída del 14%, hasta alcanzar su nivel más bajo desde junio de 2025. Posteriormente, alrededor de las 9:55, hora del este de Estados Unidos, las pérdidas se moderaron al 6,77%, con una cotización de 161,96 dólares por acción.
La reacción del mercado estuvo relacionada con la importancia que Huang había adquirido en la estrategia tecnológica, comercial y financiera de Nvidia. Su salida representó un cambio significativo para una empresa que se consolidó como uno de los principales proveedores de procesadores utilizados en sistemas de inteligencia artificial.
Quién asumió la conducción de Nvidia
La compañía informó que la renuncia de Jensen Huang tuvo efecto inmediato y designó como directora ejecutiva interina a Colette Kress, quien se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera desde septiembre de 2013.
Kress mantendrá sus responsabilidades financieras mientras el directorio desarrolla el proceso de selección de un nuevo CEO. La búsqueda incluirá candidatos internos y externos, aunque no se comunicaron plazos para definir al sucesor permanente.
Además, la empresa nombró a Harvey C. Jones como presidente del directorio. El ejecutivo, con más de tres décadas de trayectoria en el sector tecnológico y antecedentes en Synopsys, expresó su confianza en el equipo directivo y sostuvo que Nvidia buscará mantener sus operaciones y compromisos comerciales sin interrupciones.
Qué dijeron los analistas de Wall Street
La renuncia se produjo en un contexto de revisiones de las valoraciones bursátiles de Nvidia. Según el consenso de Bloomberg citado en el informe, 73 analistas mantenían recomendaciones de compra, ocho aconsejaban conservar las acciones y uno recomendaba vender.
Citi conservó su recomendación de compra, aunque redujo el precio objetivo de 285 a 225 dólares. Su analista Atif Malik había advertido sobre la importancia de Huang en el desarrollo de productos, la estrategia empresarial y las relaciones con clientes.
Por su parte, Wells Fargo mantuvo su recomendación de sobreponderar las acciones, pero recortó su precio objetivo de 315 a 300 dólares. RBC Capital también sostuvo una perspectiva favorable, pese a reducir su valoración de 330 a 230 dólares, respaldada por la demanda de chips destinados a inteligencia artificial.
Las dudas sobre el futuro de la compañía
Otras firmas adoptaron posiciones más cautelosas. Bernstein rebajó su recomendación a desempeño de mercado y disminuyó su precio objetivo de 400 a 200 dólares, mientras que Melius Research pasó de recomendar comprar a mantener, con una valoración de 185 dólares por acción.
Antes del anuncio, Dan Ives, de Yorkville Ives, había estimado que Nvidia podría alcanzar un valor razonable de 300 dólares por acción con Huang al frente, frente a 225 dólares sin su conducción. La diferencia reflejaba el riesgo que atribuía a una eventual sucesión.
Bloomberg Intelligence, en tanto, había considerado que un cambio de liderazgo no necesariamente modificaría las previsiones de beneficios para los ejercicios fiscales 2027 y 2028. Sin embargo, advirtió sobre posibles dificultades para concretar nuevos acuerdos comerciales y sostener relaciones estratégicas.
Cuándo presentará Nvidia sus próximos resultados
La próxima instancia relevante para los inversores será el 17 de noviembre, cuando Nvidia tiene previsto presentar los resultados correspondientes al tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2027.
La empresa mantuvo la fecha de publicación y la conferencia con inversores. La presentación permitirá conocer el desempeño financiero reciente y las primeras definiciones de la conducción interina sobre la continuidad de sus proyectos tecnológicos y comerciales.