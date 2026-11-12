Un paranaense participó del operativo de seguridad del Papa y contó cómo fue el trabajo antidrones

Un paranaense participó del operativo de seguridad del Papa León XIV durante su visita a la Argentina. Se trata de Franco Melgarejo, un militar retirado que actualmente reside en Córdoba y trabaja en una empresa especializada en tecnología. En diálogo con Elonce, relató cómo fue su participación en el dispositivo de defensa antidrones y destacó la formación que recibió en Paraná.

Melgarejo integra HDT New Force, una empresa dedicada a brindar soluciones tecnológicas. Durante la visita del pontífice, trabajó junto a la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la identificación e inhibición de drones que no contaban con autorización para sobrevolar los sectores donde se desarrollaban las actividades.

"Parte de mi trabajo fue integrar la cúpula de defensa aérea del Papa León", explicó. Su tarea incluyó la selección de equipamiento, la planificación táctica y el despliegue sobre el terreno, en coordinación con las fuerzas de seguridad.

Franco Melgarejo, paranaense integrante del operativo de seguridad del Papa (Elonce)

Cómo funcionó el operativo antidrones

El especialista explicó que los equipos utilizados permiten detectar drones y neutralizar su funcionamiento cuando representan una posible amenaza para la seguridad del evento.

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"Nosotros identificábamos drones no autorizados a volar y procedíamos a inhibirlos", señaló. Sin embargo, aclaró que las decisiones finales correspondían al Ministerio de Seguridad bonaerense, organismo bajo cuyas órdenes trabajó durante el operativo.

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Melgarejo remarcó que la principal preocupación era proteger a las personas que participaban de las actividades. "La hipótesis de conflicto que nosotros teníamos no era un atentado al Papa", aclaró, y explicó que su equipo integraba el anillo exterior de seguridad.

La emoción de participar en la visita papal

El paranaense reconoció que recién comprendió la dimensión de su participación cuando regresó a Córdoba, después de más de una semana de trabajo.

"Uno en el momento no toma dimensión. Estaba tan concentrado en lo que estaba haciendo que no había margen más que para pensar en el minuto a minuto", expresó. También recordó que sus compañeros seguían el operativo con emoción desde la empresa.

Con 19 años de trayectoria militar, Melgarejo destacó especialmente su paso por la Escuela Técnica N° 3 de Paraná, conocida como La Base, donde adquirió conocimientos que todavía utiliza profesionalmente.

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El recuerdo de Paraná y su formación

"Las herramientas que me dio mi provincia, las herramientas que me dio mi tierra, las uso y las llevo siempre conmigo", aseguró durante la entrevista.

El especialista recordó que su formación técnica le permitió desarrollar habilidades para interpretar manuales y trabajar con equipamiento especializado.

Finalmente, se emocionó al hablar de su familia y de la ciudad donde creció. "Me llevo en el corazón cada centímetro de mi tierra, que la extraño cada día que pasa", expresó, antes de despedirse con un mensaje: "Disfruten mucho de Paraná, que es una tierra hermosa".