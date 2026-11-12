Pagó por una casa prefabricada que nunca se construyó y la Justicia ordenó que le paguen $86 millones

Una vecina de Chos Malal, Neuquén, pagó las cuotas necesarias para que comenzaran a construir su casa prefabricada, pero la empresa nunca inició la obra. La Cámara Provincial de Apelaciones confirmó la responsabilidad de la constructora y ordenó que le pagara más de $86 millones entre una multa, una indemnización por daño moral y la devolución del dinero abonado.

La mujer firmó el contrato con Viviendas del Valle SRL en 2020. El acuerdo incluía la provisión de los materiales y la construcción de una vivienda industrializada de 36 metros cuadrados.

El plan establecía 96 cuotas mensuales y habilitaba a la compradora a solicitar el inicio de la obra al llegar a la cuota 44. Cuando lo hizo, la empresa le respondió que el contrato había sido rescindido por una supuesta mora.

Qué determinó la Justicia sobre las cuotas

La mujer llevó el reclamo a la Justicia para recuperar el dinero que había destinado a la casa prefabricada. En el expediente se analizaron las condiciones del contrato y los comprobantes de pago.

Según informó el Poder Judicial de Neuquén, los magistrados dieron por acreditado que la clienta había cumplido con los pagos exigidos. También concluyeron que la empresa nunca le había notificado la rescisión que invocó al recibir el pedido de inicio de obra.

La Cámara señaló que la firma había postergado la entrega y siguió cobrando cuotas incluso meses después de la fecha en que, según su versión, había dado por terminado el contrato. Los jueces consideraron que esa conducta perjudicó deliberadamente a la consumidora.

Qué cambió en el fallo de segunda instancia

En primera instancia, el juez Carlos Choco ordenó devolver las cuotas, reparar el daño moral y aplicar una multa de $100 millones. La sanción buscaba desalentar que la firma obtuviera una ventaja económica al incumplir sus obligaciones.

En febrero de 2026, la Cámara confirmó la responsabilidad de la empresa por el incumplimiento en la construcción de la casa prefabricada. Al revisar la sentencia, redujo la multa a $82.183.159,68.

Ese monto corresponde al daño punitivo, una sanción que puede imponerse ante conductas especialmente graves de un proveedor. Su finalidad es castigar el incumplimiento y desalentar que se repita.

Cuánto deberá pagar la constructora

Además de la multa, la Cámara fijó en $892.907 la devolución de las cuotas que la mujer había abonado por la vivienda.

Los jueces mantuvieron los $3 millones por daño moral reconocidos en primera instancia. Para confirmar ese monto, tuvieron en cuenta la angustia y los problemas para dormir que sufrió la compradora tras el incumplimiento.

El fallo también consignó que, al quedar sin la vivienda que había contratado, la mujer tuvo que vivir con su madre y su abuela. Esa situación fue parte de la evaluación del impacto que tuvo el incumplimiento en su vida cotidiana.