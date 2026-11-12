La Policía de Entre Ríos reunió a delegaciones de Chile, Ecuador y Paraguay para capacitar instructores

La Policía de Entre Ríos realizó el Cuarto Curso Nacional e Internacional para Formador de Formadores 2026, destinado al personal que instruye y capacita a otros agentes. Participaron integrantes de 15 fuerzas policiales y servicios penitenciarios.

La actividad fue organizada por la División Instrucción y Capacitación, que depende de la Dirección General de Institutos Policiales. Las jornadas combinaron la capacitación con el intercambio de experiencias entre instructores de distintas instituciones.

Además de representantes de Chile, Ecuador y Paraguay, asistieron integrantes de la Policía Federal Argentina y delegaciones de Entre Ríos, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, Salta, San Luis, Santa Fe y Tucumán.

Qué temas abordaron durante el curso

El programa incluyó el rol del instructor, la comunicación institucional y la psicología aplicada. También se abordaron la formación de las nuevas generaciones de agentes y el uso de la inteligencia artificial.

La capacitación incorporó contenidos sobre el uso racional de la fuerza y la defensa personal. El entrenamiento físico y la conducción policial también formaron parte de las jornadas.

La propuesta de la Policía de Entre Ríos estuvo dirigida a quienes tienen a su cargo la enseñanza dentro de sus respectivas fuerzas. El intercambio les permitió compartir experiencias sobre cómo organizan la formación del personal.

Entrega de diplomas y cierre de las jornadas

En la ceremonia de cierre se entregaron diplomas y reconocimientos a cursantes e instructores. Participaron autoridades de la fuerza e integrantes de la Plana Mayor Policial.

Al acto asistieron el jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Claudio Omar González, y el subjefe, comisario general Juan Marcelo Claucich.

Durante el cierre, las delegaciones intercambiaron presentes institucionales y descubrieron un cuadro conmemorativo con los escudos de los países y las provincias participantes.