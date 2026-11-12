Emanuel Noir rompió el silencio tras su detención: “Hoy no quiero abrirle la puerta a nadie”

Emanuel Noir rompió el silencio tras su detención y reveló cómo cambió su vida cotidiana después del enfrentamiento que protagonizó con un efectivo policial en las inmediaciones del casino de Concepción del Uruguay. El cantante de Ke Personajes reconoció que atraviesa un momento de desconfianza, que decidió alejarse de las redes sociales y que incluso modificó su relación con las personas que se acercan a su domicilio.

Después de varios días sin realizar declaraciones públicas, el músico recibió en su casa al medio La Pirámide, donde habló sobre las consecuencias personales y judiciales del episodio. Durante la entrevista, expresó su preocupación por situaciones que considera hostigamiento policial y reconoció que perdió parte de la tranquilidad que tenía antes del incidente.

"Hoy Emanuel no quiere abrirle la puerta a nadie, porque no sé con qué domingo siete me van a salir", manifestó el artista al describir cómo cambió su manera de relacionarse con quienes lo rodean.

(Gentileza La Pirámide)

De la cercanía con los vecinos a la desconfianza

Noir explicó que siempre intentó mantener un vínculo cercano con los habitantes de Concepción del Uruguay, ciudad donde nació y decidió continuar viviendo pese al reconocimiento nacional e internacional que alcanzó con Ke Personajes. Sin embargo, reconoció que los acontecimientos recientes modificaron su disposición a recibir personas en su domicilio.

En ese sentido, recordó que durante años participó en distintas iniciativas solidarias destinadas a instituciones educativas, hospitales y personas que atravesaban situaciones de necesidad. Incluso mencionó colaboraciones que llegaron hasta el Hospital Garrahan.

"Lo hago desde el punto de la necesidad, no desde el que me sobra, porque fui parte de la necesidad", afirmó al explicar las razones de su compromiso solidario. No obstante, admitió que actualmente siente desconfianza frente a determinadas situaciones y que esa sensación repercute directamente en su vida cotidiana.

Las críticas en redes sociales y su decisión de alejarse

Otro de los aspectos que abordó Emanuel Noir fue el impacto de los comentarios que recibió en las plataformas digitales después de que trascendieran las imágenes del enfrentamiento con el efectivo policial. Según explicó, la exposición pública del episodio generó numerosos cuestionamientos que terminaron afectándolo emocionalmente.

"Me llevó al hostigamiento mental, a cerrar mi propia red social", señaló el músico. Durante la entrevista, también reflexionó sobre la manera en que las personas juzgan los errores ajenos y recordó una frase que, según expresó, lo acompaña en este momento: "Somos pecadores juzgando a otros pecadores por pecados diferentes".

El cantante sostuvo que las equivocaciones forman parte de la vida y consideró que un episodio no debería definir permanentemente a una persona. En ese marco, pidió que también se tenga en cuenta su dimensión humana, más allá de la exposición que implica su carrera musical.

"Hoy no tengo ganas de vivir en mi ciudad"

Las consecuencias personales del episodio también alcanzaron su relación con Concepción del Uruguay, ciudad en la que eligió permanecer a pesar de las posibilidades que le brindó su trayectoria artística. "Hoy, sinceramente, no tengo ganas de vivir en mi ciudad", reconoció Noir durante la conversación.

El cantante explicó que esa sensación está relacionada con el clima de tensión que percibe y con los cuestionamientos que asegura recibir de determinados sectores. También manifestó su desconcierto por sentirse cuestionado en el mismo lugar que representó a través de su música en distintos escenarios.

No obstante, destacó que sus raíces y su vínculo con la comunidad fueron motivos importantes para continuar viviendo allí, incluso después de alcanzar la popularidad con Ke Personajes. Sus declaraciones reflejaron el contraste entre el afecto que mantiene por su ciudad y el malestar que asegura experimentar actualmente.

Qué dijo sobre su situación judicial y el presunto hostigamiento

Durante la entrevista, Noir también se refirió al enfrentamiento con el efectivo policial que derivó en su detención. Reconoció su participación en el episodio y explicó que se realizó una presentación formal, aunque aclaró que actualmente no puede acercarse al policía involucrado.

En relación con su situación judicial, aseguró que no tiene prisión domiciliaria ni restricciones que le impidan circular libremente. "Yo no estoy detenido, pero hoy mi cotidianidad está siendo truncada", expresó. Como ejemplo, relató que, después de regularizar su licencia de conducir, efectivos policiales fotografiaron su camioneta y enviaron las imágenes a la Fiscalía, situación que interpretó como un presunto hostigamiento.

Estas afirmaciones corresponden a la versión del cantante y no implican que se haya acreditado judicialmente una conducta irregular. En ese contexto, señaló que sus abogados, José Esteban Ostolaza y Pablo Exequiel Sotelo, preparaban una presentación para exponer las situaciones denunciadas y solicitar que cesaran los hechos que considera abusivos.

Por qué decidió romper el silencio

Hacia el final de la conversación, Emanuel Noir explicó que decidió brindar una entrevista porque necesitaba mostrar cómo atraviesa personalmente las consecuencias del enfrentamiento y expresar su posición sobre los acontecimientos posteriores.

"Yo solamente quería que vean esta otra cara", manifestó el cantante, quien sostuvo que las imágenes difundidas después del episodio no reflejaban todo lo que estaba viviendo.

"Yo necesito ahora pararme de mano, por así decirlo, para que esto tenga un fin", afirmó al referirse a las situaciones que denunció. De esta manera, el líder de Ke Personajes expuso públicamente su malestar y las consecuencias que, según aseguró, el episodio tuvo sobre su vida personal.