Entregaron alimentos y colchones a familias evacuadas por la creciente en Bajada Grande

La asistencia a familias evacuadas por la creciente del río Paraná se reforzó este jueves en Bajada Grande, donde el Gobierno provincial y la Municipalidad de Paraná realizaron una entrega de alimentos, colchones, frazadas e indumentaria para los vecinos afectados por el avance del agua.

Durante una recorrida de Elonce por el sector donde funcionan las carpas de asistencia, autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano provincial, Defensa Civil y la Secretaría de Desarrollo Humano municipal explicaron cómo se desarrolla el operativo conjunto.

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Miguel Heft, secretario de Seguridad Alimentaria provincial, destacó que la ayuda forma parte de un trabajo permanente. "Trajimos colchones, frazadas, alimentos e indumentaria para colaborar con el gobierno municipal en esta situación", señaló.

Miguel Heft, secretario de Seguridad Alimentaria provincial (Elonce)

Dos familias más deberán abandonar sus viviendas

El director de Defensa Civil provincial, Víctor Chanenko, confirmó que el río Paraná continúa creciendo en la capital entrerriana. "Sigue en una situación de crecida, leve pero constante", explicó.

Victor Chanenko, director de Defensa Civil provincial (Elonce)

Además, informó que se preparaba la evacuación de otras dos familias, una del borde costero y otra del final de calle Valentín Denis. Las autoridades evaluaban si podían trasladarse a domicilios particulares o necesitaban alojamiento municipal.

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Chanenko destacó que mantienen comunicación permanente con Protección Civil de Paraná y que las decisiones se toman a partir del monitoreo del río y la información de organismos especializados.

Preocupación por el futuro de las familias afectadas

Por su parte, Enrique Ríos, secretario de Desarrollo Humano municipal, valoró el acompañamiento provincial y remarcó la importancia de coordinar recursos para atender la emergencia.

Enrique Ríos, secretario de Desarrollo Humano municipal (Elonce)

El funcionario advirtió que una de las principales preocupaciones de los vecinos es qué ocurrirá cuando termine la creciente. "Hoy los asistimos, los acompañamos y los atendemos, pero quizás el temor mayor sea qué pasa después", expresó.

En ese sentido, planteó la necesidad de que Nación, Provincia y Municipio trabajen en soluciones habitacionales duraderas para las familias que podrían perder sus viviendas.