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Espectáculos Producción fotográfica

Encaje blanco y tacos rojos: las fotos con las que la Tora Villar encendió las redes

La conductora de streaming compartió el miércoles por la noche una serie de fotos en las que combinó un conjunto de encaje con zapatos de taco alto. Entre quienes comentaron el posteo estuvieron Martina Pereyra y Chiara Mancuso, exparticipantes de Gran Hermano.

12 de Noviembre de 2026
Tora Villar.
Tora Villar.

La conductora de streaming compartió el miércoles por la noche una serie de fotos en las que combinó un conjunto de encaje con zapatos de taco alto. Entre quienes comentaron el posteo estuvieron Martina Pereyra y Chiara Mancuso, exparticipantes de Gran Hermano.

Lucila “La Tora Villar” compartió el miércoles 11 de noviembre por la noche una producción fotográfica en Instagram. La conductora de streaming posó con un conjunto de lencería de encaje blanco y zapatos rojos de taco alto.

 

En una de las imágenes, la exparticipante de Gran Hermano 2022 aparece recostada sobre una tela negra. El fondo contrasta con el encaje blanco y los stilettos rojos que completan el vestuario.

 

 

La Tora Villar suele compartir producciones fotográficas en su cuenta. En esta ocasión, la publicación recibió comentarios de seguidores y de figuras vinculadas al reality de Telefe.

 

Las reacciones a las fotos de La Tora Villar

 

“Muda”, escribió Marisol Aunzaga en la publicación. Martina Pereyra, exparticipante de Gran Hermano 2025, también reaccionó a las imágenes con un “Ufff, Toraaaa”.

 

 

“Morí”, comentó Chiara Mancuso, quien también pasó por el reality. Alan Simone se sumó a las respuestas con un “Picante, amiga”.

 

Entre los mensajes de los seguidores de la Tora Villar se leyeron expresiones como “Divina” y “Se picó todo”. Las reacciones quedaron en el mismo posteo en el que la conductora publicó las fotos.

 

 

Qué había contado sobre su intervención estética

 

Poco más de un mes antes de esta producción, Villar había retomado su actividad en Instagram tras varias semanas con pocas publicaciones. En una serie de historias contó que iba a ser tía de una nena y explicó que su familia había guardado la noticia mientras ella estaba en el Mundial.

En otra historia, la conductora reveló que se había realizado una intervención estética en el busto. “Tengo magumbos nuevos”, dijo al contar el cambio a sus seguidores.

 

Después de esas historias, la Tora Villar publicó un carrusel de fotos en el que mostró el resultado de la intervención. En esa publicación también recibió mensajes de sus seguidores, entre ellos “La chica de Berazategui siempre está brillando”.

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