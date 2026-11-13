Creciente del río Paraná: cerraron preventivamente el Balneario-Camping de Valle María

La Municipalidad de Valle María dispuso el cierre temporal del complejo turístico desde este viernes 13 de noviembre debido al avance del río Paraná. El agua anegó distintos sectores del predio y quedaron suspendidas todas las actividades recreativas.
La creciente del río Paraná provocó el cierre preventivo y temporal del Balneario-Camping Municipal de Valle María, en el departamento Diamante, desde este viernes 13 de noviembre. La medida fue dispuesta por el municipio ante el rápido incremento del nivel del agua, que avanzó sobre distintos sectores del complejo y afectó las condiciones de funcionamiento de sus instalaciones.
A través de un comunicado oficial, la Municipalidad informó que el fenómeno ocasionó anegamientos en diferentes espacios del predio, lo que impidió garantizar el desarrollo habitual de las actividades turísticas y recreativas.
La decisión tuvo como principal objetivo proteger a vecinos y visitantes, además de preservar la infraestructura del establecimiento frente al avance del agua.
Qué actividades quedaron suspendidas
Durante el cierre, quedó prohibido el ingreso de personas, vehículos y embarcaciones al complejo. Tampoco se permitirá realizar actividades recreativas ni utilizar los servicios habituales del balneario.
Desde el municipio aclararon que la disposición es preventiva y transitoria, por lo que su duración dependerá del comportamiento del río y de las condiciones de seguridad que presente el establecimiento.
“La Municipalidad continuará realizando el seguimiento de la situación y comunicará oportunamente las novedades y las condiciones para la futura reapertura del complejo”, señalaron oficialmente.
Cuándo podría reabrir el balneario
Por el momento, las autoridades no establecieron una fecha para la reapertura del Balneario-Camping Valle María.
El municipio mantendrá el monitoreo de la creciente y evaluará el estado de las instalaciones antes de autorizar nuevamente el acceso al público.
Finalmente, las autoridades agradecieron la comprensión y colaboración de los visitantes ante las restricciones adoptadas.