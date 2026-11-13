Mercado Libre busca empleados en Gualeguaychú: cuáles son los requisitos y cómo postularse

Mercado Libre abrió una búsqueda de personal en Gualeguaychú, donde su nuevo centro logístico comenzó a funcionar el pasado 22 de octubre. La convocatoria está dirigida a personas interesadas en desempeñarse como operarios de depósito y fue difundida este viernes 13 de noviembre por la Oficina de Empleo de la Municipalidad.

Las instalaciones, ubicadas sobre la Ruta Nacional 14, ya desarrollan actividades de recepción, clasificación y distribución de mercadería mediante la operatoria de la empresa de transporte Loginter. El establecimiento fue construido en un plazo reducido y representa una nueva incorporación a la infraestructura logística de la ciudad entrerriana.

La puesta en funcionamiento del centro generó expectativas vinculadas con la creación de puestos laborales. Según las primeras estimaciones difundidas, la planta podría generar entre 80 y 120 empleos directos en actividades relacionadas con logística, clasificación de paquetes, administración, operaciones y servicios asociados.

Qué puestos ofrece Mercado Libre en Gualeguaychú

La convocatoria está orientada específicamente a cubrir puestos de operario de depósito, destinados a las tareas habituales de funcionamiento del establecimiento logístico, según difundió R2820.

La contratación se realizará bajo una modalidad eventual, mediante agencias de trabajo. Los empleados quedarán comprendidos dentro del convenio colectivo de Camioneros, en la categoría de auxiliar de segunda para carga postal.

Las tareas requieren disponibilidad horaria y condiciones físicas para manipular, organizar y trasladar mercadería de diferentes pesos y dimensiones. También se buscan personas que puedan adaptarse al ritmo de trabajo de un centro de distribución.

Cuáles son los requisitos para postularse

De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina de Empleo, la búsqueda está dirigida a personas de ambos géneros, de aproximadamente 20 a 30 años, que hayan completado sus estudios secundarios.

Además, los interesados deberán contar con certificado de antecedentes penales vigente y residir cerca del establecimiento. Se considera deseable disponer de movilidad propia para facilitar el traslado hasta el lugar de trabajo.

Si bien no resulta excluyente, se valorará la experiencia previa en actividades logísticas, centros de almacenamiento y sistemas de distribución cross docking, una modalidad que permite clasificar y redistribuir mercadería sin necesidad de almacenarla durante períodos prolongados.

Dónde presentar el currículum

Las personas interesadas deberán acercar su currículum a las instalaciones ubicadas en Ruta Nacional 14, kilómetro 62,2, de 5 a 13 horas.

La convocatoria también prioriza perfiles proactivos, con predisposición para aprender nuevas tareas y capacidad para desenvolverse en ambientes laborales dinámicos, características relacionadas con las operaciones de clasificación y distribución de paquetes.

La incorporación de personal se produce pocas semanas después del inicio de las operaciones del establecimiento. Por el momento, no se precisó cuántas vacantes se cubrirán mediante esta convocatoria ni la fecha prevista para finalizar la recepción de postulaciones.