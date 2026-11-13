Trabajo de temporada en verano: cómo funciona el contrato y qué derechos existen

Con la llegada del verano, hoteles, comercios y locales gastronómicos suelen sumar personal para atender el aumento de la demanda. Cuando esa necesidad se repite cada año, puede encuadrarse en un contrato de trabajo de temporada, una modalidad regulada por los artículos 96 a 98 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El contrato es por tiempo indeterminado, aunque las tareas se realizan solo durante determinados períodos del año. Al finalizar cada ciclo comienza un receso y el vínculo laboral sigue vigente hasta la siguiente temporada.

La modalidad se aplica tanto a establecimientos que funcionan solo en una época del año como a los que permanecen abiertos y refuerzan su personal durante las vacaciones. Un hotel que incorpora trabajadores todos los veranos es un ejemplo de este último caso.

Cuándo debe convocar el empleador

El artículo 98 establece que el empleador debe comunicar su intención de retomar la relación en los términos del ciclo anterior con al menos 30 días de anticipación al inicio de la temporada. Puede hacerlo mediante una notificación personal o por medios públicos idóneos.

Una vez notificada, la persona tiene cinco días para comunicar si continuará en el puesto. Puede responder por escrito o presentarse ante el empleador.

Si la empresa omite la convocatoria, la ley considera que el empleador rescindió unilateralmente el contrato de trabajo de temporada. En ese caso, debe responder por las consecuencias de la extinción del vínculo.

Cómo se calculan la antigüedad y las vacaciones

Para calcular la antigüedad se suman los períodos efectivamente trabajados desde el inicio de la relación laboral. Así, quien presta tareas durante varios veranos con el mismo empleador acumula el tiempo de servicio de cada ciclo.

Los trabajadores de temporada tienen derecho a vacaciones al concluir cada ciclo de trabajo. El artículo 163 remite al artículo 153 para determinar su extensión, a razón de un día de descanso por cada 20 días de trabajo efectivo.

Cuando la contratación responde a una necesidad permanente de la empresa que se repite por ciclos, los derechos que la ley reconoce al personal permanente se adquieren desde la primera temporada.

Qué pasa si hay un despido antes de que termine la temporada

Si el empleador despide sin causa a una persona mientras está prestando tareas y antes de que concluya el ciclo, el artículo 97 remite a la indemnización prevista en el artículo 95 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Con la redacción vigente desde marzo de 2026, para calcular esa indemnización se considera, a ese solo efecto, la antigüedad que la persona habría acumulado hasta la fecha prevista de finalización de la temporada.

Si el trabajador decide renunciar al trabajo de temporada, debe formalizarlo por telegrama físico o digital, o ante la autoridad laboral. Para configurar un abandono de trabajo, la ley exige que el empleador intime previamente al trabajador a reincorporarse.