Escuchó ruidos en el techo y descubrió que su expareja vivía en el tanque de agua

Descubrió que su expareja dormía en el tanque de agua

Una mujer de Santiago del Estero descubrió que su expareja presuntamente utilizaba el tanque de agua de su vivienda como refugio para pasar las noches, sin su consentimiento. El episodio ocurrió en el barrio Siglo XXI, en la zona sur de la capital provincial, pocos días después de que ambos terminaran su relación.

La situación comenzó cuando la propietaria escuchó movimientos extraños provenientes del techo durante dos noches consecutivas. Ante la sospecha de que su expareja estaba ingresando sin autorización, decidió solicitar la intervención policial.

Los efectivos acudieron al domicilio, ubicado en la Manzana 65, y realizaron una inspección de la parte superior del inmueble. Durante la revisión encontraron un par de zapatillas negras y una frazada en el sector del tanque de agua, elementos que habrían sido utilizados por el hombre para permanecer allí durante la noche.

Por qué el hombre dormía en el tanque de agua

Según trascendió, el hombre atravesaba una situación de calle después de la separación. Además, habría sido expulsado de la vivienda de su madre, donde presuntamente había buscado alojamiento.

En ese contexto, habría decidido regresar a la propiedad de su expareja y utilizar la estructura del tanque de agua como refugio nocturno, sin que la mujer conociera su presencia.

Aunque la mujer no había manifestado inicialmente su intención de presentar una denuncia penal, el episodio llegó a conocimiento de la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar de Santiago del Estero.

La fiscal Silvia Jaime Luna intervino en el caso y dispuso medidas preventivas para resguardar la seguridad de la propietaria.

Entre ellas, ordenó la instalación de un botón antipánico en su teléfono celular, que le permitirá solicitar asistencia policial inmediata ante cualquier situación de riesgo.