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Policiales Operativo contra el narcomenudeo en Entre Ríos

Secuestraron cocaína y detuvieron a dos mujeres tras un allanamiento por venta de drogas

El procedimiento se realizó este jueves en San Salvador, con intervención de la Fiscalía. Las sospechosas quedaron detenidas y se incautaron estupefacientes y otros elementos.

13 de Noviembre de 2026
La droga incautada en San Salvador
La droga incautada en San Salvador Foto: P.E.R

El procedimiento se realizó este jueves en San Salvador, con intervención de la Fiscalía. Las sospechosas quedaron detenidas y se incautaron estupefacientes y otros elementos.

Dos mujeres fueron detenidas por narcomenudeo en San Salvador durante un procedimiento policial realizado este jueves por la tarde. El operativo estuvo a cargo de la División Drogas Peligrosas y el Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental, en el marco de una investigación por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

 

La intervención se desarrolló pasadas las 16:30 bajo las disposiciones de la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo y contó con la intervención del fiscal Fernando Méndez.

Como resultado del procedimiento, los efectivos detuvieron a dos mujeres y secuestraron seis envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 31 gramos.

Además de la droga, la policía incautó un teléfono celular y una motocicleta Keller Miracle de 150 centímetros cúbicos, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Las dos mujeres detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Temas:

San Salvador narcomenudeo cocaína mujeres detenidas drogas peligrosas
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