Secuestraron cocaína y detuvieron a dos mujeres tras un allanamiento por venta de drogas

Dos mujeres fueron detenidas por narcomenudeo en San Salvador durante un procedimiento policial realizado este jueves por la tarde. El operativo estuvo a cargo de la División Drogas Peligrosas y el Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental, en el marco de una investigación por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La intervención se desarrolló pasadas las 16:30 bajo las disposiciones de la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo y contó con la intervención del fiscal Fernando Méndez.

Como resultado del procedimiento, los efectivos detuvieron a dos mujeres y secuestraron seis envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 31 gramos.

Además de la droga, la policía incautó un teléfono celular y una motocicleta Keller Miracle de 150 centímetros cúbicos, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Las dos mujeres detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.