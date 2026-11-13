El Gobierno ampliará las concesiones por peaje e incluyó a la Ruta 12 en Entre Ríos

El Decreto 1358/2026 incorporó nuevas rutas nacionales al proceso de concesiones privadas. En Entre Ríos, la medida contempla la Ruta 12, aunque todavía deberán definirse los tramos que serán licitados y las condiciones de explotación.
El Gobierno nacional dispuso ampliar las concesiones de rutas nacionales mediante el sistema de peajes e incluyó a la Ruta Nacional 12, en Entre Ríos, entre los corredores que podrán incorporarse a una nueva etapa del programa Red Federal de Concesiones.
Mediante el Decreto 1358, se estableció que los tramos seleccionados serán concesionados para su construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento. También contempló la prestación de servicios a los usuarios y la posibilidad de desarrollar actividades complementarias que generen ingresos adicionales.
El decreto instruyó al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, a convocar a una licitación pública nacional e internacional dentro de los 12 meses posteriores a la entrada en vigencia de la norma, prevista para el sábado 14 de noviembre.
Qué establece el decreto para Entre Ríos
El Gobierno nacional incluyó la Ruta Nacional 12, en Entre Ríos, entre los corredores que podrán ser concesionados a empresas privadas mediante el sistema de peajes.
La medida también contempla la Ruta Nacional 14, aunque únicamente en los sectores correspondientes a Corrientes y Misiones. Por lo tanto, esta nueva etapa no incluye tramos de la Ruta 14 ubicados en Entre Ríos.
En cuanto a la Ruta 12, todavía no se informó qué sectores serán incorporados al nuevo proceso de concesión. La Dirección Nacional de Vialidad deberá realizar los estudios técnicos correspondientes y la Secretaría de Transporte definirá los tramos que se licitarán.
Además, el decreto estableció que los sectores que ya se encuentran concesionados quedarán excluidos de las nuevas licitaciones. Esto significa que la medida no abarca necesariamente toda la extensión de las rutas mencionadas, sino únicamente aquellos tramos que determine el Gobierno nacional.
Cómo será el proceso de concesión
El Ministerio de Economía quedó facultado para determinar los tramos, aprobar los pliegos de condiciones, convocar a las licitaciones, evaluar las ofertas y adjudicar los contratos correspondientes.
Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad continuará como autoridad de aplicación de los contratos y tendrá a su cargo las funciones de supervisión y control.
La nueva etapa se incorporó al programa Red Federal de Concesiones, mediante el cual el Gobierno avanzó previamente con licitaciones y adjudicaciones de distintos corredores nacionales.
Según los fundamentos del decreto, la incorporación de nuevas rutas busca promover inversiones privadas destinadas a la conservación, rehabilitación y desarrollo de la infraestructura vial.
Qué pasará con los peajes
La norma estableció que los corredores seleccionados serán explotados bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, previsto en la Ley 17.520.
Sin embargo, el decreto no fijó nuevos valores de peajes, ubicaciones de cabinas ni fechas para el inicio del cobro en los sectores que se incorporen al programa.
Esas condiciones deberán definirse durante la elaboración de los pliegos y la conformación de los futuros contratos.
La nueva disposición entrará en vigencia el 14 de noviembre de 2026. A partir de esa fecha comenzará a computarse el plazo de un año para convocar a las licitaciones previstas.